La réussite de nos clients et la reconnaissance du métier liées à l’encodage tenant compte du contexte

Nous nous félicitons des premières réactions positives à l’encodage tenant compte du contexte (Context Aware Encoding, CAE), notre technologie de compression vidéo révolutionnaire qui réduit le coût de stockage et de diffusion d’une vidéo. La création d’un produit vidéo attrayant et évolutif demande une technologie et une expertise de classe mondiale, et Brightcove peut apporter son aide dans ce domaine, chose qu’elle fait. Mais nous entendons constamment nos clients dire que nous devrions également les aider à réduire le coût de stockage et de diffusion d’un contenu vidéo, et à améliorer l’expérience vidéo de l’utilisateur final. C’est précisément à cette fin que nous avons développé le CAE.

À l’aide de puissants algorithmes, le CAE analyse le contenu de chaque vidéo, tient compte du contexte de l’expérience vidéo en examinant la connectivité réseau et les types de dispositifs sur lesquels le contenu est consommé, puis génère l’échelle de débits optimale. Ce processus optimise le nombre de rendus globaux et le débit de chaque rendu tout en maintenant la qualité vidéo, ce qui se traduit par un coût de stockage et de diffusion réduit et une vidéo de plus haute qualité avec une bande passante disponible plus faible. Pour les propriétaires de contenu gérant des centaines de vidéos et des millions de diffusions en continu, le CAE permet des réductions de coût impressionnantes sur le stockage et la bande passante tout en améliorant l’expérience vidéo. Et en créant un profil d’encodage personnalisé, adapté à la complexité du contenu de chaque vidéo, le CAE offre une plus haute qualité vidéo qui permet un démarrage plus rapide et une mise en mémoire tampon réduite.

Young Hollywood réduit l’utilisation de bande passante et prévoit des économies futures

Comme ils le disent eux-mêmes, les preuves (et les performances) sont évidentes. Nous sommes heureux de constater que certains de nos clients obtiennent d’excellents premiers résultats grâce au CAE. Pour Young Hollywood, un des principaux producteurs et distributeurs de médias numériques sur les célébrités, offrir un contenu d’excellente qualité de la manière la plus efficace possible constitue une priorité majeure. L’entreprise a mis en œuvre le CAE afin d’accélérer les économies de coûts internes tout en améliorant la qualité vidéo.

Dans un premier temps, Young Hollywood a configuré la technologie pour deux de ses marques : Young Hollywood et Young Hollywood TV. Dès le début de l’utilisation du CAE, les marques ont observé des réductions allant jusqu’à 35 % en bande passante et 23 % en stockage. Pour en savoir plus sur le succès des vidéos de Young Hollywood, lisez l’étude de cas.

Forte impression au NAB

Le CAE a également reçu plusieurs distinctions au NAB, notamment les prix « Best of NAB 2018 » de Streaming Media et « Best of Show 2018 » de NewBay Media. Nous sommes ravis que le CAE soit reconnu par les publications du secteur et espérons recevoir plus de prix à l’avenir !

Contactez votre agent Brightcove ou parlez avec nous dès aujourd’hui pour commencer à offrir une meilleure expérience vidéo avec une bande passante et des coûts de stockage plus faibles.