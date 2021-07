5 facteurs clés de succès pour toucher vos clients grâce à la vidéo

Combien de lignes de ce post allez-vous lire avant que vos yeux ne commencent à s’égarer et à zigzaguer sur cette page ? Que l’on s’adresse à une cible B2B ou B2C, il est de plus en plus difficile de retenir l’attention des gens avec du contenu. C’est pourquoi la vidéo peut aider les marketeurs, sans cesse à la recherche de nouveaux moyens pour capter l’attention de leur public, d’augmenter la mémorisation des messages, de provoquer et de générer de la conversion.

Chez Brightcove nous rencontrons de nombreux marketeurs, tous très différents, qui obtiennent de superbes résultats en recourant à la vidéo, à chaque stade de la relation client, depuis la construction de la notoriété, jusqu’à l’achat et la fidélisation en passant par la découverte des produits.

Notoriété. La vidéo permet d’attirer de nouvelles audiences et de toucher les consommateurs où qu’ils soient, au moment où ils sont disponibles. Des contenus vidéo dédiés à l’innovation ou à la culture d’entreprise peuvent éveiller l’intérêt d’un prospect très en amont. Exemple : LinkedIn qui avec sa campagne utilisant des vidéos rétro a parfaitement réussi à expliquer tout l’intérêt de son site et a encouragé de nombreux nouveaux utilisateurs à s’impliquer d’avantage.

La vidéo permet d’attirer de nouvelles audiences et de toucher les consommateurs où qu’ils soient, au moment où ils sont disponibles. Des contenus vidéo dédiés à l’innovation ou à la culture d’entreprise peuvent éveiller l’intérêt d’un prospect très en amont. Intérêt . Vos produits et services prennent vie grâce à la vidéo, bien plus que s’il s’agissait d’une narration descriptive. D’un simple visionnage, les clients potentiels comprennent vos offres. Exemple : Sun Microsystems utilise la vidéo pour présenter aux internautes ses solutions technologiques.

. Vos produits et services prennent vie grâce à la vidéo, bien plus que s’il s’agissait d’une narration descriptive. D’un simple visionnage, les clients potentiels comprennent vos offres. Expérience. Offrez des appels à l’action au sein même du lecteur vidéo. Un de nos clients, éditeur de logiciel bien connu, propose de souscrire à un essai au sein même de la vidéo, ce que permet Video Cloud, la plate-forme de vidéo en ligne de Brightcove. Exemple : Une étude de Forbes montre que les professionnels préfèrent se renseigner sur de nouveaux produits grâce à la vidéo.

Offrez des appels à l’action au sein même du lecteur vidéo. Un de nos clients, éditeur de logiciel bien connu, propose de souscrire à un essai au sein même de la vidéo, ce que permet Video Cloud, la plate-forme de vidéo en ligne de Brightcove. Achat. Les vidéos présentant des produits ont démontré leur capacité à augmenter le panier moyen et les taux de conversion en ligne, dans certains cas ils ont crû jusqu’à 200 %.

Exemple : Kmart, Thomas Pink et Warehouse présentent tous trois leurs produits au travers de vidéos « shopables », dans lesquelles l’achat est directement possible.

Les vidéos présentant des produits ont démontré leur capacité à augmenter le panier moyen et les taux de conversion en ligne, dans certains cas ils ont crû jusqu’à 200 %. Fidélisation. Grâce à sa charge émotionnelle ou à sa capacité à éclairer les sujets les plus complexes, la vidéo aide à nouer des liens avec les clients, et les incite à revenir. Ocean Spray utilise la vidéo pour sensibiliser ses clients à sa marque et à son histoire, contribuant ainsi à leur fidélisation. Exemple : NET-A-PORTER.COM a lancé sa propre chaîne vidéo, qui favorise l’engagement grâce à des contenus très qualitatifs en adéquation avec les produits haut de gamme proposés sur leur site.

Grâce à sa charge émotionnelle ou à sa capacité à éclairer les sujets les plus complexes, la vidéo aide à nouer des liens avec les clients, et les incite à revenir. Ocean Spray utilise la vidéo pour sensibiliser ses clients à sa marque et à son histoire, contribuant ainsi à leur fidélisation.

Utiliser YouTube et Dailymotion, avec quel objectif ?

Les plates-formes d’hébergement vidéo gratuites comme YouTube et Dailymotion sont un bon moyen d’obtenir des vues, surtout si vous cherchez à mener une campagne virale. Pour autant, elles ne génèrent que peu ou pas de trafic sur votre site. Les professionnels du marketing ont généralement besoin de maîtriser l’expérience de visionnage, son contexte et ses modalités.

Une plate-forme de vidéo en ligne comme Video Cloud s’avère alors l’outil le plus flexible pour personnaliser l’expérience vidéo et la mettre en cohérence avec l’apparence et l’expérience du site de la marque. Ces plates-formes offrent aussi des fonctionnalités interactives uniques, comme des appels à l’action au sein de la vidéo. Elles permettent non seulement à l’utilisateur d’acheter directement depuis la vidéo, mais fournissent également de précieuses indications sur ses performances en matière de conversion, que ce soit sur votre site ou à l’extérieur.

Les plates-formes de vidéo en ligne permettent également d’avoir la main sur les métadonnées contextuelles de votre vidéo, incluant un titre, une courte description et des tags, qui aident à la trouver et contribuent au SEO de votre site. Ces précieuses métadonnées accompagnent votre vidéo où qu’elle soit partagée, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur des blogs.

Il n’en reste pas moins que YouTube est la seconde plus grande source de résultats sur Internet, et qu’il est important pour les marketeurs de prévoir une stratégie de diffusion mixte qui les aidera à être trouvés. C’est toute la valeur d’une plate-forme de vidéo en ligne qui simplifie la diffusion en ajoutant automatiquement, et en continu, les vidéos et métadonnées de leur compte Video Cloud avec leurs chaînes YouTube, grâce à l’intégration de YouTube Sync.

Pour offrir une expérience unifiée et fluide quel que soit le terminal utilisé par vos utilisateurs, les contenus vidéo doivent être diffusés aussi bien en Flash qu’en HTML5. Ils accèderont ainsi à la même expérience sur mobile, y compris en environnement iOS, que sur n’importe quel autre terminal.

Enfin, la capacité à mesurer le succès d’une campagne est essentielle aux professionnels du marketing. Brightcove Video Cloud met à votre disposition une large gamme d’analyses permettant de mesurer les performances de chaque vidéo, qu’elle soit visionnée sur votre site, sur un site partenaire ou encore sur votre page Facebook.