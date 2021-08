Concert potencia su plataforma con la tecnología de Brightcove

A través de sus ocho marcas de medios de comunicación (The Verge, Vox, SBNation, Eater, Polygon, Racked, Curbed y Recode), Vox Media distribuye historias dinámicas que se integran en todo tipo de plataformas digitales y se adaptan a cada audiencia objetivo. La compañía combina tecnologías punteras con un atractivo periodismo en vídeo y digital, creando artículos que invitan a la reflexión y en los que los socios publicitarios pueden depositar su confianza.

“Nuestra empresa trabaja en entornos de primer nivel seguros para las marcas. También creamos nuestros propios anuncios, algo poco habitual y que entusiasma a los anunciantes. La combinación de ambos factores da como resultado una seguridad máxima”, afirma Heather Savatta, directora de soluciones publicitarias.

La mentalidad centrada en la audiencia de Vox Media resulta muy atractiva para los redactores y los productores editoriales que elaboran soluciones publicitarias personalizadas para los comercializadores de marcas. Para asegurarse de que estos anuncios llave en mano llegasen a audiencias de diferentes entornos de manera rápida y segura, la empresa recurrió a la plataforma de vídeo de Brightcove. Gracias al reproductor plenamente compatible con HTML5 y a la fiabilidad de los análisis de reproducciones de Brightcove, Vox Media es capaz de conocer el rendimiento y el éxito global de sus vídeos publicitarios, para mejorar así la fidelización de sus socios.

La evolución de la plataforma Concert permite a los anunciantes acceder a soluciones publicitarias llave en mano

Vox Media se fundó partiendo de la convicción de que las personas con pasión y curiosidad merecen historias que profundicen en los temas que más les importan. La empresa continúa expandiéndose a partir de esta filosofía creativa, que la ha llevado a desarrollar la extraordinaria tecnología que caracteriza a Vox Media. Un claro ejemplo de esto es Chorus, su plataforma propia. Como sistema de gestión de contenidos (CMS) propio de la compañía, Chorus ofrece un flujo de trabajo sólido que sirve para todas las marcas de Vox Media. A través de la plataforma, los guionistas y desarrolladores de la empresa pueden gestionar con facilidad las asignaciones y tareas, sirviéndose para ello de un enorme abanico de herramientas de publicación.

Tras el éxito de Chorus, el equipo de productos para la mejora de los ingresos de Vox Media desarrolló un avanzado conjunto de productos publicitarios personalizados dirigido específicamente a las marcas asociadas a la empresa. De este modo, sus socios podían sacar partido de las herramientas propias de Chorus para elaborar programas publicitarios personalizados en la plataforma, lo que facilitó la compartición de mensajes en los medios propios y gestionados de Vox Media. El éxito entre las marcas asociadas a Vox Media fue tal que la empresa lanzó Concert, una filial dirigida específicamente a anunciantes.

La plataforma Concert, que colabora con NBCUniversal, ofrece un valioso inventario de anuncios procedentes de medios digitales de primer nivel. Concert proporciona a los comercializadores de marcas soluciones publicitarias innovadoras y eficaces dirigidas a sus audiencias objetivo. Aunque el concepto es similar al de otras redes publicitarias, lo que diferencia a esta plataforma es que está enfocada por completo a los editores. Así, los socios editoriales de la empresa pueden entablar una relación más profunda con los consumidores, ofreciendo al mismo tiempo oportunidades publicitarias de alto impacto a las marcas asociadas. Además, Vox Media emplea Concert para distribuir contenidos de marca originales de Vox Creative, el grupo creativo interno de la empresa.

“Realizamos un seguimiento de los diferentes parámetros y ayudamos a los anunciantes a decidir qué vídeo distribuyen en función de su objetivo de tasas de finalizaci'on e v'ideos. Los anunciantes están muy satisfechos con el producto. Nuestro generador de anuncios y nuestras herramientas internas les permiten publicar sus vídeos en cuanto los envían. Desde el punto de vista de la distribución, les ofrecemos la posibilidad de transmitir su mensaje en el menor tiempo posible, en un entorno seguro y con editores de primer nivel”, explica Savatta.

El reproductor y los parámetros de Brightcove dan un valor añadido a las unidades de publicidad personalizada de Vox Media

Para poder ofrecer sus excelentes anuncios en vídeo a través de la colección del inventario de anuncios de primer nivel de Concert, Vox Media se asoció con Brightcove, empleando su reproductor en distintas unidades de publicidad personalizada, como su formato asíncrono adaptado a la experiencia de usuario.

A diferencia de la publicidad síncrona, que se inserta como cuñas publicitarias previas, intermedias o posteriores en vídeos alojados en sitios web, la publicidad asíncrona se introduce de forma nativa en una página editorial de texto externa al contenido en vídeo del editor. Mientras el usuario recorre el texto editorial de una página, el reproductor asíncrono aparece en pantalla y reproduce automáticamente el vídeo silenciado. El reproductor no altera en modo alguno el contenido editorial; de hecho, el vídeo se detiene automáticamente en cuanto el usuario continúa navegando por la página. Por tanto, la publicidad asíncrona de Vox Media ayuda a los editores a cuidar su relación con los consumidores, que no se ven afectados por contenidos publicitarios intrusivos. Así, los anunciantes pueden estar seguros de que la audiencia no se molestará al recibir sus mensajes publicitarios.

Además, gracias a la función de pausa del reproductor de Brightcove, Vox Media puede realizar un seguimiento más preciso de los datos de rendimiento de los anuncios. Si un usuario deja de ver un anuncio en vídeo asíncrono en una página, por ejemplo, el reproductor se detiene inmediatamente, poniéndolo en pausa. De este modo se garantiza un registro fiable de las tasas de finalización de los vídeos y el usuario puede regresar con facilidad al punto en el que lo dejó más tarde. La medición precisa de los parámetros que proporcionan los análisis de Brightcove permite a Vox Media evaluar con exactitud el éxito de cada unidad de publicidad.

Con el reproductor de vídeo integrado de Brightcove, el equipo interno de productos de Vox Media puede centrarse en el desarrollo de productos nuevos e innovadores y mantener su posición de liderazgo en la publicidad digital. Con el éxito de sus formatos publicitarios personalizados, cada vez son más los anunciantes que se interesan por las innovaciones únicas de la empresa y el inventario de anuncios de primer nivel de Concert. La fidelización también está experimentando un extraordinario crecimiento, lo que indica que las soluciones publicitarias de Vox Media resultan eficaces para los comercializadores de marcas.

“Cuando pensamos en una solución de publicidad asíncrona, sabíamos que recurriríamos a Brightcove para desarrollarla. Brightcove nos permitió introducir innovaciones y comercializar nuestro producto mucho antes”, afirma Savatta.