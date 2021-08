Subida espectacular del vídeo digital, que representa ya el 40 % de todos los contenidos de Valnet

La explosión del vídeo en línea está alterando los cimientos de la estrategia de publicación del editor de medios en línea Valnet, Inc. “Somos conscientes de que el vídeo se está convirtiendo rápidamente en el tipo de contenido más consumido”, afirma Ángel Berrocal, vicepresidente de contenidos de vídeo de Valnet. “Todas las plataformas de distribución se están transformando en plataformas de vídeo para adaptarse a las cambiantes expectativas de los usuarios en cuanto a contenidos. Nuestro objetivo es convertirnos en uno de los principales distribuidores de contenidos de vídeo en línea y utilizar el vídeo para marcar la diferencia en la edición de medios digitales”.

Valnet, empresa especializada en la creación y distribución de contenidos originales para ocho marcas, comenzó hace algo más de dos años a desarrollar y publicar contenidos de vídeo digital en su primer canal de YouTube. En la actualidad, publica diariamente 8 vídeos nuevos en YouTube, cuenta con 13 millones de suscriptores en esta plataforma y registra 10 millones de visitas al día.

Llevar el vídeo más allá de YouTube

Para extender sus fronteras más allá de YouTube, Valnet comenzó a desarrollar un ecosistema de vídeo propio que permite a los espectadores ver sus contenidos de vídeo directamente en los siete sitios web de la empresa: The Sportster, ScreenRant, BabyGaga, The Talko, The Richest, The Things y CBR. TheRichest.com, su revista digital de entretenimiento y estilo de vida más popular, constituye el ejemplo perfecto de su modelo de publicación centrado en el vídeo; ofrece contenidos que van desde la cultura pop y el estilo de vida de los famosos hasta historias sorprendentes de todo el mundo.

En conjunto, los siete sitios web y los canales de Valnet dedicados en YouTube suman nada menos que 524 millones de usuarios. “Creamos justo los contenidos que la gente quiere ver. También estamos desarrollando nuevos canales de distribución para ampliar las posibilidades de acceso a nuestros contenidos de vídeo”, afirma Berrocal.

La videoteca de la empresa está creciendo con enorme rapidez; en la actualidad, Valnet dispone de más de 10.000 contenidos de vídeo en sus sitios web y publica más de 50 vídeos adicionales cada día. El vídeo representa ya el 40 % del contenido en línea de la compañía, aunque Valnet espera que este porcentaje prácticamente se duplique en los próximos dos años.

“Nuestra empresa avanza a un ritmo vertiginoso, y tenemos planes para una rápida expansión”, prosigue Berrocal. “Desde el primer día sabíamos que necesitaríamos una solución de alojamiento flexible con buena escalabilidad. Por eso elegimos Brightcove Video Cloud”. Trabajar con Brightcove nos está permitiendo alcanzar nuestro objetivo de pasar a tener un 70 % de contenidos en vídeo y un 30 % de contenidos escritos.

Comprender el comportamiento del consumidor en línea

Afirma Berrocal que las expectativas y los comportamientos del público varían en cada plataforma, y que Valnet está haciendo un gran esfuerzo por adaptar los contenidos a cada plataforma y ofrecer una experiencia lo más atractiva posible. “Hemos irrumpido en el sector de vídeo digital para sitios web”, comenta Berrocal. “Nuestros contenidos son cada vez más relevantes para cada sitio web, consiguiendo que los consumidores regresen una y otra vez para disfrutar de esos contenidos en vídeo concretos”.

Crear contenidos a partir de datos analíticos

Valnet ha conseguido su extraordinario crecimiento como editor digital no solo gracias a su estrategia exclusiva de creación de contenidos, sino a que ahora comprende plenamente el comportamiento de sus consumidores. “De entrada, analizamos el potencial de cada contenido en términos de consumo y de distribución. Y luego aplicamos un proceso de ingeniería inversa incluso a nivel de cada contenido concreto”, explica Berrocal.

La investigación, el análisis y las sugerencias de los usuarios son fundamentales. Valnet hace un seguimiento y analiza una enorme variedad de parámetros: qué interesa a las audiencias de las plataformas, qué consumen los espectadores de forma regular, cómo descubren los contenidos, el número de reproducciones de cada vídeo, el tiempo dedicado a cada visualización, el número de impresiones del vídeo, la interacción y el tráfico generado por cada una de sus siete marcas. Es un ciclo continuo de análisis, creación de contenidos, revisión, análisis y nuevos contenidos. “De este modo podemos crear los contenidos adecuados para cada momento”, afirma Berrocal. “Detectamos las tendencias en cuanto aparecen y diseñamos los contenidos de manera que se conviertan en virales”.

Gran velocidad de difusión de los contenidos de vídeo gracias a la flexibilidad de la plataforma de vídeo en línea

La disponibilidad de funciones de análisis fáciles de usar y de gran valor informativo es un factor clave del modelo de negocio de Valnet. Este es uno de los principales motivos por los que Valnet eligió Video Cloud de Brightcove. “Para las personas encargadas de la creación de nuestros vídeos es muy importante disponer de funciones de análisis fáciles de usar que les orienten durante el desarrollo. Brightcove claramente simplifica ese proceso. Los análisis de Brightcove son fácilmente accesibles, comprensibles y prácticos. Su interfaz es intuitiva, por lo que la plataforma resulta tan atractiva como eficaz para los creadores de contenidos. En resumen, ahora disponemos de la flexibilidad necesaria para ampliar los contenidos de vídeo como queramos”.

A medida que aumente su cartera de vídeos, Valnet irá permitiendo a sus distintos colaboradores que suban los vídeos directamente a la plataforma Brightcove. “Seguiremos aplicando nuestros controles de calidad a través de la plataforma de Brightcove y solo publicaremos los contenidos una vez que hayan sido aprobados por nuestros especialistas en control de calidad”, explica Berrocal. “Con Brightcove disponemos de una herramienta optimizada y eficaz para ponernos en marcha enseguida y crecer, sin perder el control sobre los contenidos que se publican en nuestros sitios web. Es una solución muy completa”.

Valnet también piensa utilizar Brightcove Social para publicar automáticamente contenidos nativos en otras plataformas de distribución de vídeos, como Facebook y Twitter, así como para analizar sus audiencias. “En unos años, los consumidores accederán a los vídeos de Valnet desde una gran variedad de canales de distribución. Plataformas como Facebook, que reproduce de forma automática los contenidos en vídeo, están contribuyendo en gran medida a la popularización de este formato. Para nosotros es muy importante poder publicar en esta plataforma de modo nativo y analizar con facilidad los resultados de nuestros contenidos web”.

“Brightcove nos da la posibilidad de crecer rápidamente para alcanzar los ambiciosos objetivos que nos hemos propuesto para la primera fase de esta iniciativa”, concluye Berrocal. “Nuestros objetivos en cuanto al negocio de vídeo son muy ambiciosos, y no hemos hecho más que empezar”.