El vídeo establece una conexión emocional que hace patente el impacto de The Prince’s Trust en la vida de 825.000 jóvenes desfavorecidos del Reino Unido.

Desde 1976, The Prince’s Trust ha mejorado la vida de más de 825.000 jóvenes del Reino Unido, a los que ha proporcionado formación, estudios y oportunidades laborales. Pero incluso la principal organización británica de ayuda a la juventud, fundada por el príncipe de Gales, necesita generar conciencia para ampliar y conservar el interés de su comunidad de colaboradores.

The Prince’s Trust emplea el vídeo cada vez más para generar conciencia y establecer una conexión emocional con su causa. “Las increíbles historias de nuestros jóvenes y sus progresos con nosotros son únicos en The Prince’s Trust”, afirma Georgie Mew, director de Asociaciones de Marketing. “El vídeo es una excelente herramienta narrativa y representa vívidamente la forma en que influimos en su vida. Capta el interés emocional de una forma que no es posible mediante la palabra escrita”.

Una misión distinguida

The Prince’s Trust ayuda a jóvenes desfavorecidos de edades comprendidas entre los 13 y los 30 años, muchos de los cuales están en paro, tienen problemas en los estudios o se enfrentan a distintas dificultades: falta de un hogar, trastornos mentales o problemas con la ley. Los programas de The Prince’s Trust ofrecen a estos jóvenes vulnerables el apoyo práctico y financiero que necesitan para estabilizar su vida.

Con más de 1.200 asociaciones estratégicas y operativas, la organización dirige una serie de programas encaminados a ayudar a los jóvenes a adquirir los conocimientos y la confianza necesarios para encontrar trabajo, aprovechar una oportunidad de formación e incluso montar su propio negocio.

La conexión emocional del vídeo fomenta el diálogo y amplía la comunidad

El vídeo amplía la comunidad de The Prince’s Trust al proporcionar a sus colaboradores una herramienta para establecer y mantener el diálogo sobre su participación con familiares y amigos. “El vídeo es un medio excelente para representar vívidamente nuestro trabajo de forma cautivadora y emotiva. El vídeo permite a los espectadores ver los cambios que realiza The Prince’s Trust”, explica Donna White, directora de Marketing Digital.

Los colaboradores de la organización son diversos y entre ellos hay tanto voluntarios que contribuyen con dinero o tiempo como personas que participan en actividades destinadas a la recaudación de fondos, como maratones o travesías a nado o que simplemente colaboran en mercadillos para recaudar fondos. “Tenemos una gran comunidad de gente que cree en la misión de The Prince’s Trust. Cada persona contribuye a su manera”, detalla Mew.

Dentro de los actos de su cuadragésimo aniversario, The Prince’s Trust desarrolló una campaña de marketing, llamada “Parallel Lives” (vidas paralelas), para crear conciencia de sus logros. La campaña integraba numerosas herramientas de marketing, como el apoyo de famosos. Sin embargo, Mew destaca un vídeo en concreto, que fue el que más sesibilizó al público. Este vídeo fue producido con el apoyo de CHI&Partners, la agencia de publicidad sin ánimo de lucro de The Prince’s Trust. Era una dramatización del impacto de esta organización en la vida de los jóvenes, que seguía a un personaje ficticio por dos caminos paralelos. Uno mostraba la vida que alcanzaba gracias a la ayuda de The Prince’s Trust, mientras que el otro reflejaba cómo podría haber sido sin ella.

La campaña llegó a 24 millones de personas a través de todos los medios de comunicación, y generó 390.000 reproducciones en línea. El vídeo de larga duración alcanzó un 78 % de visualizaciones completas en YouTube. “Más de 1.600 nuevos colaboradores se unieron a nuestra comunidad de The Prince’s Trust”, prosigue White. “No esperábamos un resultado tan inmediato de una campaña de vídeo. Creíamos que contribuiría a aumentar la popularidad y el interés emocional por la marca. Sin embargo, de todas las actividades que realizamos en 2016, este vídeo, junto con un gran trabajo creativo, generó el mayor número de donantes”.

Empoderamiento de los narradores

Una extraordinaria ventaja de las iniciativas narrativas en vídeo de The Prince’s Trust es el empoderamiento de los jóvenes cuya historia se cuenta en el vídeo. “Los vídeos muestran su evolución de forma visual y muy impactante”, dice White. A medida que los jóvenes van haciendo progresos, la organización fomenta que algunos de ellos puedan crear sus propios vídeos, para que cuenten su historia personal en primera persona.

“El contenido generado por los usuarios nos permite ampliar el número de vídeos que producimos, que es la mejor forma de presentarnos con historias auténticas que generen interés”, explica White. “El contenido es verosímil y podemos producir los vídeos con rapidez. Nos hemos dado cuenta de que podemos obtener grandes resultados trabajando con nuestros jóvenes para crear más contenidos de vídeo. No nos limitamos a los vídeos perfectamente editados, sino que cuando detectamos una oportunidad vamos al grano, la aprovechamos rápidamente y vemos el resultado el mismo día”.

Concentración en la marca

El equipo de marketing, en su labor para reforzar y extender la popularidad de marca de The Prince’s Trust, aprovecha la posibilidad que ofrece Brightcove Video Cloud de personalizar el reproductor. “Brightcove nos permite poner los mismos logotipos y colores en los reproductores de vídeo de nuestro sitio web, lo que es muyimportante para nuestro equipo de marketing”, explica White. “Ahora salta a la vista que los espectadores ven los contenidos con nuestra marca”.

“Nuestro trabajo consiste en seguir contando historias reales sobre los jóvenes a los que ayudamos, y el vídeo es un excelente medio para conseguirlo”, concluye Mew. “Vivimos en una época ideal para la divulgación de contenidos en vídeo”.