Cirrus Media es una empresa australiana editora de servicios “business-to-business” (B2B) y organizadora de eventos para el sector sanitario. Además de sus cuatro principales publicaciones, entre las que destacan Pharmacy News, Australian Doctory Medical Observer, su cabecera también abarca una serie de micrositios especializados. Desde su separación de Reed Business Information (RBI) en 2013, Cirrus Media se ha consolidado como líder australiano en contenidos B2B, formación y eventos para empresas, y cuenta en la actualidad con más de 680.000 abonados activos en sus canales de distribución tanto en línea como impresos.

Nuevas formas de atraer audiencias en internet

El vídeo es un componente esencial de la estrategia de contenidos de Cirrus Media, y lo utiliza en todas sus publicaciones para fomentar la interacción de la audiencia. Los tipos de vídeos abarcan desde entrevistas con expertos del sector hasta últimas noticias, consejos y sesiones de formación, que complementan sus contenidos editoriales. Cuando se dio cuenta del éxito cosechado por los contenidos en vídeo que incorporaba a sus publicaciones en línea, Cirrus Media intentó aplicar el mismo tipo de contenidos a uno de sus mayores socios para eventos.

En 2016, la publicación de Cirrus Media Pharmacy News fue nombrada por tercer año consecutivo socio mediático para la conferencia anual Australian Pharmacy Professional Conference (APP) del gremio de farmacias de Australia, el mayor evento farmacéutico de Australia. En su condición de socio mediático, Cirrus Media se tiene que encargar de crear los vídeos del evento, como entrevistas con asistentes y las presentaciones clave. En 2016, el objetivo de Cirrus Media fue mejorar la producción de sus vídeos y su flujo de trabajo editorial. El proceso anterior de producción, edición y subida de contenidos de vídeo al servidor central resultaba tedioso y lento. El equipo de producción dedicaba interminables horas a editar y subir los contenidos, que finalmente solo quedaban listos para su publicación días después de haber terminado la conferencia. Como la emoción del evento ya había pasado, este retraso a menudo conllevaba una pérdida notable de interés por parte de la audiencia y, en consecuencia, del rendimiento de la inversión correspondiente al evento.

Cirrus Media se dio cuenta de la importancia de publicar contenidos en vídeo para poder aumentar la interacción de la audiencia. Entendieron que debían optimizar sus flujos de trabajo y procesos internos para poder producir y subir más rápidamente los contenidos de vídeo correspondientes del evento APP.

Objetivos

Simplificación de procesos internos, como transferencias, transcodificación y gestión de contenidos de vídeo

Difusión más rápida y de más contenidos entre las audiencias en línea

Aumento de la interacción de la audiencia con los contenidos y eventos

Optimización de procesos internos para crear experiencias en línea más atractivas

Para perfeccionar su flujo de trabajo de producción de vídeos en línea durante el evento APP, Cirrus Media se decantó por la solución Video Cloud de Brightcove, consiguiendo simplificar así el proceso de inserción, transcodificación, etiquetado, compartición y subida de los vídeos. Gracias a su colaboración con StreamZ, empresa desarrolladora de soluciones de retransmisión para el sector de la televisión, ahora Cirrus Media también puede ofrecer los contenidos a su audiencia casi instantáneamente después de grabar las imágenes.

La cooperación con Brightcove y StreamZ también se ha traducido en un aumento de la capacidad de producción de Cirrus Media, que ahora publica sus contenidos en menos tiempo y de forma económica.

Jon Simmons, el entonces director creativo de Cirrus Media, comenta: “Nuestra cooperación con Brightcove y StreamZ supuso que pudiéramos difundir más contenidos en vídeo entre más espectadores, más rápidamente y con mayor facilidad. Podíamos hacernos con cantidades ingentes de contenidos y publicarlos en cuestión de 10 minutos. Ese tiempo de respuesta tan breve casi no existe en el mundo editorial y nos aporta una ventaja notable con respecto a nuestros competidores”.

“Ya no necesitábamos enviar un equipo de producción al evento para grabar, producir y subir el contenido de vídeo. Nos bastaba con enviar al equipo de cámaras. Todas las demás tareas se pueden hacer a distancia, lo que nos permite tener controlados los gastos sin poner en riesgo los plazos de difusión de los contenidos”.

La plataforma en línea de Brightcove nos permite subir todos los contenidos de vídeo a un único sitio al que pueden acceder todos los miembros del equipo. A menudo, los contenidos pasan por numerosas manos para su edición y aprobación antes de publicarse. Cirrus Media utiliza la solución de Brightcove para canalizar todos los contenidos a las personas pertinentes en cada fase de un proyecto, lo que facilita las tareas de edición, aprobación y subida de contenidos, y reduce los tiempos de publicación.

La posibilidad de etiquetar vídeos con unas pocas letras o palabras (por ejemplo, etiquetando el vídeo de un determinado orador mediante una sencilla asignación de una etiqueta con su nombre) también facilita la compartición de contenidos con el equipo de redes sociales. En lugar de incrustar el contenido repetidamente, ahora el equipo solo necesita teclear las etiquetas correspondientes; así se reducen notablemente los tiempos de transferencia y la carga de trabajo en general.

El vídeo a la carta, clave para despertar el interés

Gracias a Brightcove y a la colaboración con StreamZ, Cirrus Media consiguió reducir los tiempos de subida y publicación de sus vídeos, que pasaron de días a minutos. La disponibilidad inmediata de los vídeos de los eventos filmados aumentó el nivel de interacción de la audiencia y el número de espectadores.

“La posibilidad de producir y publicar contenidos a los pocos minutos de haber grabado las imágenes contribuyó decisivamente a aumentar los niveles de interacción de la audiencia y de permanencia de los espectadores, y no solo durante el evento mismo, sino también después. En el vertiginoso entorno actual, el consumidor de hoy en día quiere ver el contenido publicado nada más producirse el evento. Un vídeo del día anterior ya no tiene interés al día siguiente; el espectador quiere ver lo que ocurre hoy mismo. Para asegurarnos de captar la atención del público, debemos publicar los contenidos lo antes posible. Sin Brightcove no lo conseguiríamos”, comenta Simmons.

En comparación con el año anterior, el número de reproducciones de vídeos ha aumentado en un 250% durante los tres días de la conferencia, y en nada menos que un 3.200% durante el primer día del evento. Durante las cuatro semanas posteriores al evento, el número de reproducciones de vídeos también aumentó en un 225%.

“La mayor interacción de la audiencia se debe claramente a la eficacia de la plataforma de Brightcove y a algunos preparativos previos a la conferencia”, argumenta Simmons. “Brightcove es la columna vertebral de nuestra oferta de vídeo en línea. No existe ninguna otra solución que nos permita procesar tal cantidad de contenidos en tan poco tiempo”.

Siguiente etapa del vídeo en línea

Cirrus Media sigue colaborando con Brightcove para impulsar su plataforma de vídeo en línea con todas sus publicaciones en línea. El editor también busca soluciones que hagan más atractiva la experiencia en línea a los espectadores. Tiene previsto utilizar las funciones para redes sociales de Brightcove, para que la empresa pueda difundir contenidos de vídeo directamente a través de estos canales.

Cirrus Media, que ya utiliza las funciones de análisis de Brightcove en todas sus publicaciones en línea, prevé analizar también sus vídeos de eventos para obtener una visión detallada de la interacción de los espectadores y demostrar a sus socios el rendimiento de la inversión obtenido con los contenidos patrocinados.

Cirrus Media también está muy interesada en la función de reproducción automática de Brightcove.

“La posibilidad que ofrece Brightcove de reproducir automáticamente una serie de vídeos cuando los espectadores terminan de ver un vídeo es muy interesante”, explica Simmons. “Llevamos tiempo haciéndolo con los contenidos de vídeo en línea que producimos para nuestras publicaciones, y sin duda está cambiando la forma en que nuestros espectadores consumen nuestros contenidos. Los niveles de interés despertado y de retención de visitantes crecen y crecen a medida que les damos más contenidos para ver. Queremos aplicar la misma estrategia a todos nuestros contenidos de vídeo”.