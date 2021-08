Der Klang der Stille: Nutzung von Video-Untertiteln in Sozialen Netzwerken um Aufmerksamkeit zu erzeugen

Angesichts der wachsenden Zahl von Videos im Internet ist es heute wichtiger denn je, dass Ihre Inhalte aus der Flut der Videos hervorstechen. Ein bewährtes Mittel, um diese zu erreichen, ist das Hinzufügen von Untertiteln zu Ihrem sozialen Videocontent.

Mit Untertiteln in sozialen Videos können Sie:

Das Ansehen von Videos in Sozialen Medien ohne Ton ermöglichen

Ihre SEO-Strategie optimieren

Sicherstellen, dass Ihr Content für alle zugänglich ist

Das Ansehen von Videos in sozialen Medien ohne Ton ermöglichen

Egal ob während der Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln, am Schreibtisch oder auf der Couch, manchmal ist es Ihnen nicht möglich, Videos anzusehen, bei denen der Ton eingeschaltet ist. Tatsächlich werden mehr als 85 % aller Facebook-Videos ohne Ton angesehen! Es ist wichtig, dies im Hinterkopf zu behalten und Ihren sozialen Videocontent für die Wiedergabe ohne Ton zu optimieren. Dies können Sie ganz einfach erreichen, indem Sie Videos, die Sie in sozialen Medien veröffentlichen, untertiteln.

Eine Untertitelung Ihrer sozialen Videos ermöglicht es Ihren Zuschauern, die Gespräche in allen von Ihnen veröffentlichten Videos zu verstehen. Durch das Lesen der Untertitel während des Abspielens des Videos können die Zuschauer alles, was in dem Video gesagt wird, verstehen.

Ihre SEO-Strategie optimieren

Lassen Sie uns ganz von Vorne beginnen: Was ist SEO? Suchmaschinenoptimierung, auch bekannt als SEO (Search Engine Optimization), ist der Prozess, mit dem die Anzahl der Besucher auf Ihrer Website optimiert wird. Das wird erreicht, indem sichergestellt wird, dass Ihre Website in der Liste, der von einer Suchmaschine gefundenen Ergebnisse, höher erscheint.

Eine der besten Möglichkeiten zur SEO-Optimierung besteht darin, Ihre Videos mit Untertiteln zu versehen, damit Ihre Videos während der Wiedergabe gefunden werden können. Suchmaschinen-Bots durchsuchen permanent das Internet. Wenn Sie also Untertiteldateien in Ihren Videos haben, werden diese Videos indexiert und in Ihren Suchergebnissen gewichtet. Unser Partner 3PlayMedia hat dazu eine Fallstudie veröffentlicht, die zeigt, wie Discovery Digital Networks eine Zunahme von insgesamt 7,32 % bei Videoaufrufen für ihre YouTube-Videos mit Untertiteln verzeichnen konnte!

**Videos für Personen mit Behinderungen zugänglich machen **

Social-Media-Plattformen haben in Bezug auf die Zugänglichkeit für Personen mit Behinderungen noch einen langen Weg vor sich. Facebook und YouTube sind jedoch dabei, eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Durch die Unterstützung von Untertiteldateien ermöglichen sie es Hörgeschädigten, soziale Videos vollständig zu genießen und zu verstehen.

Um es zusammen zu fassen: Durch Untertitelung Ihrer sozialen Videos können Sie einen Vorsprung gewinnen und Ihre Zielgruppe erweitern. Gute Neuigkeiten! Bei Brightcove sind Sie in den richtigen Händen. Wir machen es Ihnen einfach, Untertitel zu Ihren Videos in den Sozialen Medien hinzuzufügen. Erfahren Sie wie.