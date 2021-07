Mit Videos geht AO über das traditionelle Ladenerlebnis hinaus

AO.com hat sich zum Ziel gesetzt, der beste Online-Elektrogerätehändler in Europa zu werden – ohne ein einziges Ladengeschäft. Während wir beim Online-Shopping oft an Listen beschriebener Produkte mit Bildern und Preisangaben denken, schafft AO durch den innovativen Einsatz von Videos ein völlig neues Einkaufserlebnis.

Wie gelingt AO das mithilfe von Videos? Das Unternehmen nutzt Videos, um seine Kunden in jeder Phase des Kundenlebenszyklus zu informieren und zu inspirieren. Durch Videos erhalten Kunden umfassende Informationen über die einzelnen Produkte, Antworten auf mögliche Fragen und Anregungen für die Anwendungsmöglichkeiten der Produkte. Video- und Multimedia-Inhalte machen die Produkte erlebbar. Das verschafft AO nicht nur im Vereinigten Königreich den Ruf eines unabhängigen, vertrauenswürdigen Online-Elektrohändlers, sondern in jüngster Zeit auch in den Niederlanden und in Deutschland.