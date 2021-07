Video Delivery

Mit dem erweiterten Live-Streaming von Video Cloud übertragen Sie Liveveranstaltungen in professioneller Qualität. Mittels Streaming in variablen Bitraten sieht jeder Betrachter die Übertragung in bestmöglicher Qualität. Ermöglichen Sie den Betrachtern die Steuerung mithilfe der erweiterten DVR-Steuerelemente „Zurückspulen“ und „Jump to live“. On-Demand-Streams können sofort nach Abschluss der Übertragung bereitgestellt werden. Kündigen Sie Ihre Liveübertragungen mit integrierten Pre-Roll-Anzeigen, Overlays und Bumper-Videos an.