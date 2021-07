Security and Reliability

Stellen Sie exakt fest, wann und wo Ihr Content angesehen wird, um Zeitpläne für die weltweite Veröffentlichung einzuhalten und die sichere Bereitstellung hinter einer Firewall zu ermöglichen. Mit Brightcove können Sie den Zugriff auf Videos problemlos nach Domäne, IP-Adresse oder Veröffentlichungsdatum einschränken. Durch die Beschränkung des Zugriffs auf sensible Videos nach IP-Adressbereich wird sichergestellt, dass der Zugriff nur in genehmigten Netzwerken möglich ist.

Liefern Sie Ihren Mitarbeitern qualitativ hochwertige Video-Inhalte, ohne dass der Content jemals den Schutz der Firewall verlässt. Im Remote-Asset-Modus von Brightcove stellen Unternehmen Brightcove die Metadaten und den Speicherort von Videos zur Verfügung, tatsächlich werden die Dateien jedoch zu keinem Zeitpunkt in Video Cloud hochgeladen. Der Video-Player und die Metadaten werden von Video Cloud bereitgestellt, aber die Videos stammen aus dem eigenen Content Delivery Network (CDN) des Unternehmens, was für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Branchenführendes Service Level Agreement (SLA)

Mit seinem erstklassigen Service Level Agreement ist Brightcove in der Branche federführend. Wir wollen es unseren Kunden so einfach wie möglich machen, ihren Zuschauern das bestmögliche Video-Erlebnis zu liefern. Wir setzen alles daran, ein ausgezeichnetes Produkt anzubieten und die Stabilität und Zuverlässigkeit unserer Lösung aufrechtzuerhalten. So können wir unser Versprechen an die Kunden einhalten.