Platform: APIs & SDKs

Unsere Player-API ermöglicht die individuelle Anpassung der Player-Erlebnisse und des Player-Verhaltens. In der Player-API unterstützten wir die Anpassung des Video-Players per CSS über Standard-JavaScript. Darüber hinaus bieten wir eine umfangreiche Bibliothek mit Plug-ins zur Erweiterung der Funktionalität des Video-Players und Beispielcode für die Implementierung von benutzerdefiniertem Verhalten.

Die Wiedergabe-API vereinfacht die Einbindung von Videos, die in Video Cloud mit benutzerdefinierten Playern auf unterschiedlichen oder spezialisierteren Plattformen verwaltet werden. Über die Wiedergabe-API lassen sich außerdem Video-Metadaten in benutzerdefinierte Apps und Sites integrieren, um individuellere Erlebnisse zu schaffen. Im Kern ist diese API auf die Unterstützung äußerst umfangreicher, komplexer Video-Bereitstellungen ausgelegt.

Für Organisationen, die Video Cloud direkt in den Workflow für Video-Veröffentlichungen integrieren möchten, bietet die CMS-API Lese- und Schreibzugriff auf Video Cloud-Metadaten. So können Publisher Content in den Systemen veröffentlichen, die sie bereits kennen und schätzen, zum Beispiel Content-Management-Systeme (CMS) und andere automatisierte Tools. Damit wird die Zeit bis zur Veröffentlichung verkürzt und die Bedienungsfreundlichkeit erhöht.

Live-Transcodierungs-API

Neben dem vereinfachten Workflow des Video Cloud-Live-Moduls, der speziell für technisch weniger versierte Nutzer bestimmt ist, bieten wir eine komplette Live-Cloud-Transcodierungs-API für Entwickler an. Entwickler können auf eine umfassende API für die Live-Transcodierung zugreifen. Der Umfang des verfügbaren Diensts passt sich sofort an Ihre jeweiligen Bedürfnissen an. Laden Sie einfach einen RTMP-Feed, um Live-Videos in adaptive Streams mit variablen Bitraten für die Wiedergabe auf jedem internetfähigen Endgerät zu transcodieren.