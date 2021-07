Partner Overview

Bei WIREWAX handelt es sich um eine interaktive Video-Technologie, mit deren Hilfe Nutzer direkt mit den Personen und Objekten in Videos interagieren können. Sie liefert interaktive Videos für 30.000 Nutzer auf der ganzen Welt, darunter über 750 Marken, Broadcaster und Agenturen.

Die branchenerprobte Technologie führt nachweislich zu 9-mal mehr Interaktionen als Google Rich Media-Benchmarks. Interaktive Videos ermöglichen im Durchschnitt eine 3,5-mal höhere Zuschauerbindung als herkömmliche Videos.

Product Overview

WIREWAX ist eine Selfservice-Plattform für interaktive Videos, die es Ihnen mit Computersehen ermöglicht, sich bewegende Personen oder Objekte in Videos in aktionsfähige Tags mit weiteren Inhalten zu verwandeln.

Mit Video-in-Video, Bilderkarussells, Live-Feeds in sozialen Medien, Produktinformationen und vielem mehr können Sie ansprechende Erlebnisse schaffen, denen Sie mit fantastischen Designs und Animationen den eigenen Marken-Look verleihen können.

How Integration Works

WIREWAX Sync™ ist eine Integrationslösung, mit der sich Inhalte in zwei Richtungen austauschen lassen. Vorhandene WIREWAX-Videos können per Push-Verfahren in Brightcove Video Cloud verschoben und Video Cloud-Videos per Pull-Verfahren in WIREWAX Studio gezogen werden. Die Einrichtung dauert ungefähr drei Minuten und muss nur einmal erfolgen.

Senden Sie eine E-Mail an hello@wirewax.com, um vollständige Anweisungen zu erhalten und sich mit einem WIREWAX-Vertreter in Verbindung zu setzen.

Features & Benefits