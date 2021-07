Partner Overview

Sitecore definiert die Art und Weise der Interaktion von Unternehmen mit ihren Zielgruppen neu und ermöglicht überzeugende Erlebnisse, die sowohl online als auch offline an die erkannten Besucher angepasst werden.

Sitecores führendes Content-Management-System ist die erste Software, die vollständig an Marketing-Automatisierungs-, Intranet-Portal-, E-Commerce-, Web-Optimierungs-, Social-Media- und Kampagnenmanagement-Technologien angebunden ist. Durch diese Funktionsvielfalt können Marketing-Fachleute, Geschäftspartner und IT-Teams eine erfolgreiche Website- und digitale Geschäftsstrategie rasch umsetzen, messen und verwalten. Mit dem Digital Marketing System von Sitecore, das Bestandteil der umfassenden Customer Engagement Platform ist, können Unternehmen nun neue Kunden problemlos identifizieren, ihnen Dienste und Produkte anbieten und sie zu treuen Kunden machen.

Als Sitecore Technology Partner freuen wir uns, Video Connect für Sitecore anbieten zu können. Mit diesem Plug-in können Sie Brightcove Videos und Player auf Ihrer Sitecore-Website nahtlos einbinden und verwalten sowie Metadaten in Sitecore und Brightcove Video Cloud managen.

Integration Overview

Wenn Sitecore und Brightcove vernetzt sind, lassen sich Videos direkt in Sitecore verwalten, sodass mehr Mitarbeiter Ihres Teams Videos hochladen, verwalten und veröffentlichen können.

The new Brightcove Connector uses the new CMS API and Dynamic Ingest API, which supports the new Brightcove Player and new features such as, custom fields, playlists, captions, and multiple Brightcove accounts.

Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer oder -berater, um weitere Informationen über die Anbindung von Brightcove an Ihr Sitecore-Konto zu erhalten.

Brightcove Video Connect für Sitecore wird von XCentium unterstützt, dem offiziellen Sitecore-Entwicklungspartner von Brightcove.