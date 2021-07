Partner Overview

Oracle Eloqua, Bestandteil der Oracle Marketing Cloud, ist die einzige moderne Marketing-Lösung, die kanalübergreifendes, Content- und Social-Media-Marketing mit dem Datenmanagement für Unternehmen verbindet. Mit Oracle Eloqua, der weltweit führenden Lösung für die Marketing-Automatisierung und das Management der Umsatzentwicklung, können Sie Ihren Vertriebs- und Marketing-Ansatz grundlegend verändern. Aufbau und Verwaltung einer Datenbank, effiziente Durchführung von Marketing-Kampagnen, Bewertung von Leads und deren Weiterleitung an den Vertrieb sowie die Messung der Auswirkungen des Marketings auf Ihr Geschäft – all das ist in einer einzigen Produktsuite möglich.

Marketing Automation and Video Analytics

Mit Brightcove Audience können Sie Video-Bindungsdaten für die Lead-Bewertung, die Unterteilung der Zuschauer und für Kampagnen zur Kundenpflege nutzen. Darüber hinaus können Sie mit Oracle Eloqua-Formularen mühelos automatisch neue Leads und die Video-Bindung vorhandener Kontakte erfassen. Per Mausklick auf eine Schaltfläche lassen sich Einstellungen ändern oder neue Links hinzufügen – so ist es einfacher denn je, Video-Analytics in Ihre Marketing-Entscheidungen einfließen zu lassen und den ROI Ihrer Videos zu messen.

Integration Overview

Integrate video views data into your marketing automation strategy and tool-set

Synchronisierungsvorgang zum Senden von Tracking-Daten aus Video Cloud an Oracle Eloqua

Capture video engagement data to fuel insight, measure ROI, and score leads

Add video to any landing page or microsite quickly and easily.

Erstellen Sie mit Eloqua-Formularen Formulare zur Erfassung von Leads, die in Videos angezeigt werden.

Key Features

Erstellen Sie Lead-Formulare, die den Zuschauern automatisch angezeigt werden, um Informationen zu erfassen, die an Oracle Eloqua weitergeleitet werden.

Betrachtungsdaten: Video Cloud-Betrachtungsdaten werden an Oracle Eloqua übermittelt. Die Ereignisinformationen enthalten Abfrageparameter, die den Grad der Zuschauerbindung angeben. Folgende Daten werden an Oracle Eloqua weitergegeben: Video Name Video ID Account ID (Video Cloud) Page URL (URL of the referring page) Player ID (Video Cloud player) % Watched (25%, 50%, 75%, 95%)



