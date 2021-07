Ganz gleich, ob Sie als Team oder Einzelperson agieren: Microsoft SharePoint hilft Ihnen bei der Organisation von Informationen, Inhalten, Personen und Projekten. Wir freuen uns, Brightcove Video Connect für SharePoint anbieten zu können. Bei diesem SharePoint-Add-on erfolgt die Steuerung des Zugriffs auf wichtige Funktionen und Inhalte über das SharePoint-Berechtigungsmodell und Active Directory. Sie können in SharePoint-Listen auf mehrere Brightcove Konten zugreifen und Brightcove Konfigurationen verwalten. Geben Sie Metadaten für SharePoint und Brightcove gleichzeitig ein, und veröffentlichen Sie Video-Player und Wiedergabelisten – alles über die SharePoint-Benutzeroberfläche.

Brightcove Video Connect für SharePoint ist ein kostenloses Open-Source-Programm.

Support for this connector is provided by RDA Corporation.