IRIS.TV ist die erste Engine für Video-Empfehlungen innerhalb von Streams; sie wurde entwickelt, um personalisierte Video-Streams zu erstellen, die Ihre Zielgruppen länger zuschauen lassen.

Zu den Kunden von IRIS.TV zählen Video-Publisher, Hersteller von Video-Playern und Unternehmen für Werbetechnologie. Wenn Publisher IRIS.TV in ihre Video-Player installieren, sehen sich die Zuschauer mehr Inhalte an und schauen länger und häufiger zu.

IRIS.TV, das auf Adaptive StreamTM basiert, wird in Ihren Video-Player eingebunden und nutzt adaptives maschinelles Lernen, um programmgesteuert dem richtigen Zuschauer die richtigen Video-Inhalte bereitzustellen – kontinuierlich und in Echtzeit.

Viewers enjoy an uninterrupted and immersive experience where they easily discover the content they love.

IRIS.TV hat bewiesen, dass es die Zuschauer länger bindet und die Zuschauerzahlen auf den Websites und in den Apps der Publisher ansteigen lässt. Publisher erhöhen damit ihren Bestand an Video-Anzeigen zu einem Bruchteil der Kosten für traditionelle CPC- und andere Strategien zur Zuschauergewinnung (u. a. mit bezahlten Medien), was zu höheren Umsätzen pro Zuschauer und einem verbesserten ROI für alle Plattformen und Geräte führt.

Features & Benefits

Increases video views and ad impressions

Increases time on site and reduces bounce rates

Tracks first-time user behaviors and remembers those preferences when users return to the site

Combines in-depth content metadata and user-tracking to get granular data on viewer interests

Promotes new content and back-catalogue content to viewers

Integration Overview

Wenden Sie sich bitte an Ihren Brightcove Kundenbetreuer, um den einfachen dreistufigen Integrationsprozess zu starten:

1. Das Brightcove Kundenteam ermittelt die Grundbedürfnisse.

2. IRIS.TV entwickelt die Empfehlungsstruktur.

3. Der Kunde (oder das Brightcove Kundenteam) installiert das Brightcove Player-Plug-in von IRIS.TV.