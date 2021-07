Partner Overview

Mit der Marketing-, Vertriebs- und CRM-Software von HubSpot können Sie wie ein doppelt so großes Unternehmen wachsen und zugleich enge, menschliche Beziehungen aufbauen. HubSpot bietet eine vollständige Palette an Produkten für das Marketing-, Vertriebs- und Kundenbeziehungsmanagement: Die einzelnen Produkte sind leistungsstark und im Zusammenspiel sogar noch wirkungsvoller. HubSpot hat über 21.000 Kunden in 90 Ländern.

Integration Overview

Integrate video view data into your marketing automation strategy and tool-set

Capture video engagement data to fuel personalized insight and measure ROI

Tie video viewing data to an individual for personalize lead scoring and workflows

Create in-video lead capture forms.

Key Features

Lead-Formulare: Erstellen Sie Lead-Formulare, die automatisch in Ihrem Video-Player angezeigt werden, um neue Leads zu erfassen, die an HubSpot weitergeleitet werden.

Video Cloud-Betrachtungsdaten werden an HubSpot übermittelt. Diese Daten zu Video-Aufrufen umfassen u. a. folgende Kennzahlen:

Learn more about driving conversions with marketing automation and video by downloading our white paper.