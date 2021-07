Bei Drupal handelt es sich um eine Content-Management-Software. Mit ihrer Hilfe werden viele der Websites und Anwendungen erstellt, die Sie tagtäglich nutzen. Drupal verfügt über großartige Standardfunktionen, wie eine einfache Content-Erstellung, über eine zuverlässige Leistung und hervorragende Sicherheit. Was die Software aber vor allem auszeichnet, ist ihre Flexibilität; die Modularität zählt zu ihren Kernprinzipien. Ihre Tools helfen bei der Erstellung der vielseitigen, strukturierten Inhalte, die für dynamische Web-Erlebnisse unerlässlich sind.

It's also a great choice for creating integrated digital frameworks. You can extend it with any one, or many, of thousands of add-ons.

Als Supporting Partner von Drupal.org freuen wir uns, Brightcove Video Connect für Drupal anbieten zu können. Mit diesem Plug-in können Sie Brightcove Videos und Player auf Ihrer Drupal-Website nahtlos einbinden und verwalten sowie Metadaten in Drupal und Brightcove Video Cloud managen – alles über eine einzige Drupal-Oberfläche. Brightcove Video Connect ist ein kostenloses Open-Source-Programm.

Bei Drupal handelt es sich um Open-Source-Software, die unter der GPL („GNU General Public License“) verteilt und von einer Community mit Tausenden von Nutzern und Entwicklern gepflegt und weiterentwickelt wird.

Brightcove Video Connect für Drupal wurde von Provonix entwickelt, dem offiziellen Drupal-Entwicklungspartner von Brightcove.