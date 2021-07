Adobe Experience Manager is a comprehensive content management solution for building websites, mobile apps and forms. And it makes it easy to manage your marketing content and assets.

Brightcove Video Connect für AEM ist eine konfigurierbare Integrationslösung, mit der Nutzer Videos, Wiedergabelisten und Player direkt über die Autorenoberfläche von AEM hinzufügen, bearbeiten und verwalten können.

Durch die Integration werden die Workflows zur Veröffentlichung von Videos für Unternehmen optimiert, die bislang Video Cloud und AEM gleichzeitig eingesetzt haben. Besonders offenkundig wird das in Fällen, in denen es eine Arbeitsteilung zwischen der Person oder dem Team gibt, die bzw. das für das Hochladen von Inhalten in Video Cloud, das Festlegen von Geschäftsregeln und die Entwicklung von Playern verantwortlich ist, und der Person oder dem Team, die bzw. das für die Bearbeitung und Veröffentlichung von Webseiten über AEM zuständig ist. Beide Parteien können Video-Content nun in der gemeinsamen AEM-Umgebung reibungslos verwalten.

Brightcove Video Connect für AEM ist ein kostenloses Open-Source-Programm.

Brightcove Video Connect for AEM is managed by 3|Share, Brightcove’s official AEM development partner.