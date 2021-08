ZULETZT AKTUALISIERT: 29. April 2021

Brightcove Inc. und seine verbundenen Unternehmen („Brightcove“ oder „wir“) möchten, dass unsere Kunden („Kunden“ oder „Sie“) mit der Erfassung, Verwendung, Weitergabe und Speicherung von Informationen bezüglich Ihrer Nutzung unserer Dienste und deren Nutzung durch die Endnutzer vertraut sind, die Ihre Videos über unsere Dienste ansehen („Zuschauer“).

This Brightcove Services Privacy Policy (“Privacy Policy”) describes Brightcove’s practices regarding information collected by our online products and services, including Video Cloud, Brightcove Live and Zencoder, and add-on features such as Gallery and Audience (collectively, “Brightcove Services”). Any use of Brightcove Services, including the Studio and sign-up pages accessible through the Brightcove website (including www.brightcove.com), is covered by this Privacy Policy. Those aspects of the Brightcove website that do not form a part of the Brightcove Services are covered by the Brightcove Website Privacy Policy.

We do not have a direct relationship with Viewers. Information collected from Viewers on Customers’ websites or apps is subject to our Customers’ privacy policies. Viewers who have questions or concerns about information collected when they view a video via Brightcove Services, or about the content of any such video, should contact our Customer through the website or app on which such video is available. Viewers who are uncertain about whom to contact may contact us at privacy@brightcove.com.

Inhalt dieser Datenschutzrichtlinie:

Welche Informationen wir erfassen

Erfasste Informationen über Zuschauer: In Verbindung mit der Bereitstellung von seinen Diensten kann Brightcove bestimmte Informationen über Zuschauer sammeln. Bei solchen Informationen kann es sich auch um personenbezogene Daten handeln, durch die eine Person identifiziert werden kann oder die sich auf eine identifizierbare Person beziehen. Zu den Informationen, die bei der Wiedergabe von Videos über Brightcove Dienste möglicherweise erfasst werden, gehören:

Unique IDs such as IP addresses, user IDs or device ID.

Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Titel und Branche des Zuschauers. Beachten Sie, dass Brightcove diese Informationen zu Zuschauern nur dann erfasst, wenn ein Kunde bestimmte Funktionen von Brightcove Diensten (z. B. Audience) verwendet, die solche Informationen erfassen sollen.

Systeminformationen wie Typ/Version des Geräts, Browsers oder Betriebssystems, Bildschirmauflösung und bevorzugte Sprache

Verweisende Domäne, Zieldomäne und Zielpfad

Video-viewing activity, such as player loads, number of views, viewed minutes, percent of content viewed, new Viewers, unique Viewers, attention span, top domains, geography, traffic sources, search terms and other similar information. This information is aggregated and de-identified (meaning it is not connected to an individual Viewer) unless a Customer elects to use certain Brightcove Services that are intended to connect such information.

Daten über den geografischen Standort

Sonstige Informationen in Bezug auf eine natürliche Person, die in Videos oder anderen Daten enthalten sein können, die von unseren Kunden in Brightcove Dienste hochgeladen werden

Erfasste Informationen über Kunden: Damit Brightcove seine Dienste auf wirksame Weise bereitstellen kann, erfassen wir möglicherweise folgende Informationen von Personen, die von unseren Kunden zur Nutzung der Brightcove Dienste autorisiert wurden (z. B. Mitarbeiter des Kunden):

Name, geschäftliche E-Mail-Adresse, geschäftliche Telefonnummer, Firma, Titel und geschäftliche Rechnungsadresse sowie Zahlungsinformationen

Anmeldedaten

Cookies and Other Tracking Technologies. We, and our third-party service providers, may use technologies such as cookies and beacons to quantify use, to analyze viewing and engagement with videos displayed using Brightcove Services, to conduct benchmarking, to generate metrics, to report to Customers and to assess the quality of Brightcove Services.

Cookies: Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf dem Computer eines Benutzers zu Aufzeichnungszwecken gespeichert wird. Wir können die in Cookies gespeicherten Informationen mit personenbezogenen Informationen verknüpfen, die wir durch Ihre Nutzung der Brightcove Dienste erhalten. Von den Brightcove Diensten werden sowohl auf die Sitzung beschränkte (Session-Cookies) als auch dauerhafte (permanente) Cookies verwendet. Ein Session-Cookie läuft ab, sobald Sie Ihren Browser schließen. Ein permanenter Cookie bleibt für längere Zeit auf Ihrer Festplatte gespeichert. Sie können die Verwendung von Cookies zwar auf Browserebene steuern, doch kann die Deaktivierung von Cookies dazu führen, dass Sie bestimmte Funktionen von Brightcove Diensten nur noch eingeschränkt nutzen können. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in unserer Produktdokumentation.

Webbeacons: In Verbindung mit Brightcove Diensten können Webbeacons, Tags und Skripts eingesetzt werden. Webbeacons (auch „Clear GIFs“ oder „Ein-Pixel-Grafiken“) sind kleine Bilddateien, die von Brightcove Diensten zur Übermittlung von Analytics-Daten zum Zuschauerverhalten und zur Nutzung der Dienste verwendet werden. In Kombination mit Cookies ermöglichen Webbeacons die Erfassung der exakten Anzahl von eindeutigen Besuchern, die ein Video angesehen haben, sowie der Zuschaueraktivität während der Wiedergabe eines Videos. Diese Informationen ermöglichen es uns, die Performance der Videos unserer Kunden zu messen, und liefern dem Kunden ein Instrument zur Auswertung der Zuschauerinteraktion mit seinen Video-Inhalten.

HTTP-Header: HTTP-Header sind Informationen, die bei der Anzeige einer Webseite übertragen werden und technische Informationen enthalten, die für die Kommunikation zwischen einem Browser (bzw. dem Gerät, auf dem er installiert ist) und einem Website-Server erforderlich sind. Andere elektronische Kommunikationsprotokolle (wie z. B. solche für die Versendung von E-Mails) verwenden ebenfalls Kopfzeilen, um Informationen zu übertragen. Bei Nutzung der Brightcove Dienste durch den Kunden oder bei der Interaktion eines Zuschauers mit dem Video eines Kunden können Informationen über HTTP-Header (oder andere elektronische Kommunikationsprotokolle) an Brightcove gesendet werden. Hierbei kann es sich unter anderem um Informationen über den Browser, die angeforderte Webseite und den Computer oder das Gerät handeln, das verwendet wird (z. B. Mobilfunkanbieter oder Gerätekennung).

Protokolldateien: Wie bei den meisten Online-Diensten werden bei uns bestimmte Informationen automatisch erfasst und in Protokolldateien gespeichert. Hierzu gehören zum Beispiel IP-Adressen von Zuschauern, Angaben zum Browser- oder Gerätetyp, Internetdienstanbieter (ISP), verweisende Seiten und Ausgangsseiten, Betriebssystem, Datums-/Zeitstempel und Clickstream-Daten. Immer wenn ein Kunde die Brightcove Dienste nutzt oder ein Zuschauer ein Video anzeigt, wird die dazu verwendete IP-Adresse automatisch erkannt und zusammen mit der Anzahl der Besuche und der besuchten Seiten in unseren Server-Protokolldateien erfasst. Diese automatisch erfassten Protokollinformationen kombinieren wir möglicherweise mit anderen von Ihnen erhaltenen Informationen. Dies dient dazu, unseren Kunden Analytics-Daten bereitzustellen, die Funktionalität der Brightcove Dienste zu verbessern und zu anderen in dieser Datenschutzrichtlinie aufgeführten Zwecken.

Analytics. We may use third-party analytics services, such as Google Analytics, to track the use of Brightcove Services by our Customers. For information on how Google collects and processes information and how to opt out from Google’s collection of your information, please click here.

Do Not Track. Brightcove Services do not recognize if a browser sends a “do not track” signal or similar mechanism to indicate the user does not wish to be tracked or receive interest-based ads. Please see our Cookies Policy for more information including how to exercise your rights to opt-out of cookies, analytics, and personalized advertising

Wie wir die Informationen verwenden

Soweit gesetzlich zulässig, können wir Informationen in Bezug auf unsere Kunden und Zuschauer für die folgenden Zwecke oder auf folgende Weise verwenden:

Zur Bereitstellung von Brightcove Diensten.

Um unseren Kunden Analysedaten und Berichte über Zuschaueraktivitäten während der Wiedergabe von Videos zur Verfügung zu stellen.

Zur Bereitstellung des Kundensupports.

Um Zuschauern die Registrierung bei unseren Kunden zu ermöglichen, damit sie Videos auf den Websites oder Apps unserer Kunden ansehen können. Brightcove erfasst diese Informationen auf Anweisung des Kunden.

Zur individuellen Anpassung von Brightcove Diensten.

Für interne Geschäftszwecke wie Datenanalysen, Benchmarking, Audits, Entwicklung neuer Produkte, Verbesserung von Brightcove Diensten, Förderung der Produkt-, Software- und Anwendungsentwicklung, Durchführung von Recherchen, Analysen, Studien oder Umfragen und Identifizierung von Nutzungstrends.

Um die Sicherheit und Integrität der Brightcove Dienste, der Video-Inhalte und Daten unserer Kunden sowie unser Geschäft zu schützen.

Zur Erfüllung unserer vertraglichen Anforderungen, zur Einhaltung der geltenden gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen und unserer Richtlinien sowie zum Schutz vor kriminellen Aktivitäten, Ansprüchen und anderen Verbindlichkeiten.

Um Kunden Informationen und Neuigkeiten zu Brightcove Diensten, Programmen oder Werbeaktionen zuzusenden, um Kundenanfragen zu erfüllen (beispielsweise um Konten für Brightcove Dienste zu erstellen) oder um Kundeneinkäufe abzuwickeln.

Auf andere Weise mit entsprechender Zustimmung.

Inwieweit wir Ihre Informationen weitergeben

Soweit gesetzlich zulässig, können wir personenbezogene Informationen auf folgende Weise weitergeben, offenlegen und übertragen:

An den Kunden als Teil der Brightcove Dienste.

An externe Dienstanbieter, mit deren Hilfe wir die Brightcove Dienste und unser Geschäft betreiben. Hierzu gehören zum Beispiel Dienstanbieter für Webhosting, Datenanalysen, Bereitstellung von Infrastruktur, IT-Services, Kundenservice, Analysen oder E-Mail-Zustelldienste. Diese Anbieter dürfen mit Ihnen in Verbindung stehende Daten nur in der Art und Weise verwenden, wie es für die Bereitstellung der entsprechenden Dienste erforderlich ist.

An Dritte, wenn ein Kunde oder Zuschauer in Verbindung mit den Brightcove Diensten die Nutzung eines externen Dienstes (einschließlich Anwendungen) angefordert und uns mit der Bereitstellung von Daten beauftragt hat.

An unsere derzeitigen und zukünftigen verbundenen Unternehmen bzw. Tochtergesellschaften.

An einen Käufer, Investor, neuen Partner oder sonstigen Dritten, falls Brightcove oder ein Teil, eine Gruppe oder Geschäftseinheit von Brightcove einem Geschäftsübergang wie z. B. einer Fusion oder Übernahme unterzogen wird oder im Rahmen der einem solchen Schritt vorangehenden Überlegungen (bei Verhandlungen bzw. im Überprüfungsstadium). Wir informieren Sie per E-Mail und/oder durch einen auffälligen Hinweis auf unserer Website über Änderungen der Eigentumsverhältnisse, Änderungen in der Nutzungsweise Ihrer personenbezogenen Informationen sowie über Ihre Optionen im Hinblick auf eine Änderung der Nutzung Ihrer personenbezogenen Informationen.

With third parties for marketing, advertising, promotions, contests or other similar purposes.

Nach unserem Ermessen gemäß geltendem Recht (einschließlich gesetzlicher Regelungen außerhalb des Landes, in dem der Zuschauer oder Kunde seinen Wohnsitz hat); zur Einhaltung von Gesetzen oder Richtlinien, Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, im Rahmen von Gerichtsverfahren oder Ermittlungen, Haftbefehlen, Vorladungen, Strafverfolgungsmaßnahmen, im Hinblick auf die nationale Sicherheit oder in anderer gesetzlich vorgeschriebener oder autorisierter Weise; als Reaktion auf behördliche Anfragen (auch von Behörden außerhalb des Wohnsitzlandes); zur Durchsetzung unserer Richtlinien und Nutzungsbedingungen; zum Schutz unseres operativen Geschäfts oder des operativen Geschäfts unserer verbundenen Unternehmen, Kunden, Partner, Vertreter usw.; zum Schutz unserer Rechte, der Vertraulichkeit unserer Daten, unserer Sicherheit und unseres Eigentums oder der Sicherheit und des Eigentums unserer verbundenen Unternehmen, Kunden, Partner, Vertreter und sonstigen Personen oder Unternehmen sowie zur Einlegung von Rechtsmitteln oder zur Schadensbegrenzung.

Payment Processing. We use third-party payment service(s) (“Payment Service”) to process credit card payments for certain editions of Brightcove Services. Customers acknowledge and agree within their Brightcove Services agreement that when prompted to provide credit card information, that information gets transmitted directly to the Payment Service. Brightcove does not have access to full credit card numbers and does not store such information in its own systems. Information transmitted to the Payment Service is encrypted using SSL technology. The Payment Service is required to comply with all applicable privacy and security laws and the rules and regulations issued by the payment card industry and the credit card companies. Please contact us at privacy@brightcove.com if you would like Brightcove to facilitate the correction or deletion of your personal information with the Payment Service.

Geräteübergreifende Verfolgung: Wenn Kunden oder Zuschauer auf ihren Geräten Video-Inhalte eines Kunden anzeigen bzw. wiedergeben, erhalten wir möglicherweise Informationen über die entsprechenden Geräte, z. B. eine eindeutige Geräte-ID. Wir und die externen Dienstanbieter und sonstigen Drittanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten (darunter auch Vermarktungsnetzwerke) können eine Funktion für die geräte- bzw. kontextübergreifende Verfolgung einsetzen. Wenn ein Zuschauer beispielsweise mehrere Browser auf einem einzigen Gerät verwendet oder verschiedene Geräte nutzt (z. B. Desktop-PC, Smartphone und Tablet), hat er möglicherweise mehrere Konten bzw. Profile für diese verschiedenen Umgebungen und Geräte. Diese Konten bzw. Profile und die entsprechenden Daten aus den verschiedenen Umgebungen und Geräten können anhand von geräte- bzw. kontextübergreifenden Technologien miteinander verbunden werden.

Aggregate Information. To the extent permitted by applicable law, we may use, process, transfer and store any data about Viewers and Customers in a non-personal, aggregated manner. We may combine personal information with other information, collected online and offline, including information from third-party sources. We may also use information in other ways with consent or as otherwise permitted by applicable law. By using Brightcove Services, our Customers agree that we may collect, use, share and store non-personal, aggregated data collected through Brightcove Services for benchmarking, analytics, metrics, research, reporting, machine learning and other legitimate business purposes.

Automatisierte Entscheidungen:Soweit gesetzlich zulässig, können wir zuschauer- und kundenbezogene Daten auf automatisierte Weise erfassen und automatisierte Entscheidungen vornehmen (auch über maschinelle Lernalgorithmen), um Brightcove Dienste bereitzustellen bzw. zu optimieren, zu Sicherheits- oder Analysezwecken oder zu jedem anderen rechtmäßigen Zweck.

Internationale Datenübertragungen

Die Brightcove Dienste können mithilfe von Ressourcen und Servern in verschiedenen Ländern der Welt, einschließlich der USA, bereitgestellt werden. Daher ist es möglich, dass personenbezogene Informationen über Zuschauer und Kunden außerhalb des Landes, in dem die Brightcove Dienste aufgerufen oder ausgeführt werden, übertragen, verarbeitet und gespeichert werden, darunter auch in Ländern, in denen das Datenschutzniveau möglicherweise von der lokalen Rechts - oder Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes der Daten nicht als angemessen erachtet wird. Wir schützen die Privatsphäre und Sicherheit der personenbezogenen Daten, die wir gemäß dieser Datenschutzrichtlinie erfassen, unabhängig davon, wo sie verarbeitet oder gespeichert werden.

European Residents. If you are a resident of the European Union (“EU”), the European Economic Area or Switzerland or the United Kingdom, please see our Notice for Certain European Residents and our Privacy Shield below.

Weitere wichtige Hinweise zu unserem Umgang mit Daten

Abmeldung:Wenn Sie von uns keine marketingbezogenen Nachrichten mehr erhalten möchten, können Sie sich gemäß den Abmeldeanweisungen, die Sie in der neuesten erhaltenen Nachricht finden, abmelden. Alternativ können Sie sich auch unter privacy@brightcove.com mit uns in Verbindung setzen. Bei bestimmten Mitteilungen ist keine Abmeldung möglich, z. B. bei Nachrichten, die den Kunden über den Status oder ein mögliches Problem im Zusammenhang mit einem der Brightcove Dienste informieren.

Retention Period. To the extent permitted by applicable law, we may retain information for as long as the account of the Customer for whom we collected the information is active, or as long as is reasonably necessary to provide Brightcove Services, or as needed for other lawful purposes. We may retain cached or archived copies of information. We may retain non-personal, aggregated data indefinitely, to the extent permitted under applicable law. We also will retain information as long as reasonably necessary to comply with our contractual and/or legal obligations, to resolve disputes, and to enforce our agreements.

Richtigkeit der Informationen: Die Korrektheit der Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Unsere Kunden sollten sicherstellen, dass alle uns zur Verfügung gestellten Informationen auf dem neuesten Stand sind. Informationen können korrigiert werden, indem sich der Kunde entweder bei seinem Kundenkonto anmeldet oder den Kundensupport von Brightcove kontaktiert. In einzelnen Fällen kann es erforderlich sein, dass ein Kunde Unterstützung durch den Kundensupport benötigt, um eine Änderung vorzunehmen. Wir beantworten Anfragen zu Änderungswünschen an Kundendatensätzen so schnell, wie unter den gegebenen Bedingungen möglich. Unter Umständen bitten wir Kundenvertreter, sich auszuweisen, bevor wir ihnen Zugang zu personenbezogenen Kundeninformationen gewähren oder diese aktualisieren, korrigieren oder löschen.

Wenn Sie auf personenbezogenen Daten zugreifen oder diese korrigieren oder löschen möchten, senden Sie bitte eine entsprechende E-Mail an privacy@brightcove.com. Wir versuchen, allen Wünschen nach Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten nachzukommen, es sei denn, wir müssen die betreffenden Daten aus gesetzlichen oder legitimen geschäftlichen Gründen aufbewahren.

Nutzung der Brightcove Dienste durch Kinder: Wir sind uns der Wichtigkeit des Schutzes der Privatsphäre und der Sicherheit von Kindern bewusst. Brightcove Dienste sind nicht für Kinder unter 13 Jahren (mit Wohnsitz in den USA) oder unter 16 Jahren (mit Wohnsitz in der EU, im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz) bestimmt, wenn Brightcove sich auch bewusst ist, dass Kinder auch eine Zielgruppe unserer Kunden darstellen können. Dem Zuschauer wird nahegelegt, sich die Datenschutzbestimmungen unseres jeweiligen Kunden durchzulesen, um mehr über dessen Umgang mit auf Kinder zugeschnittenen Video-Inhalten zu erfahren.

Das Recht, Informationen anzufordern

Sie können gerne anfragen, ob bei uns irgendwelche personenbezogenen Daten von Ihnen gespeichert sind. Wenn Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen oder diese korrigieren oder löschen möchten, senden Sie bitte eine entsprechende E-Mail an privacy@brightcove.com. Wir werden innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf Ihre Anfrage reagieren.

Region-Specific Disclosures

Notice for Certain European Residents.

The following European Privacy Policy applies to residents of the European Union, the European Economic Area, Switzerland and the United Kingdom who use Brightcove Services.

Personenbezogene Daten und deren Verarbeitung – Definition für die Zwecke dieser europäischen Datenschutzrichtlinie:

„Personenbezogene Daten“ sind alle Daten, die in Bezug zu einer natürlichen Person stehen und diese direkt oder indirekt identifizieren, insbesondere unter Bezugnahme auf ein Identifizierungsmerkmal wie einen Namen, eine Kennnummer, Standortdaten, eine Online-ID oder auf einen oder mehrere Faktoren, die spezifisch für die physische, physiologische, genetische, mentale, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Persönlichkeit der betreffenden natürlichen Person sind.

„Verarbeitung“ ist jeder Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten oder Datensätzen, unabhängig davon, ob dies automatisiert erfolgt, wie die Erfassung, Aufzeichnung, Organisation, Strukturierung, Speicherung, Anpassung/Änderung, Abfrage, Konsultation, Nutzung, Offenlegung durch Weitergabe, Verbreitung oder anderweitige Bereitstellung, Ausrichtung oder Kombination, Einschränkung, Löschung oder Vernichtung.

Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten: Brightcove verarbeitet Daten für die in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecke, einschließlich der Bereitstellung von Brightcove Diensten. Um diese Zwecke zu erfüllen, kann Brightcove auf Daten, einschließlich personenbezogener Daten, zugreifen, um Brightcove Dienste zur Verfügung zu stellen, technische oder dienstbezogene Probleme zu bearbeiten und zu beheben oder um vertragliche Anforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen darüber, wie wir Daten erfassen, verwenden, offenlegen und weitergeben, automatisierte Entscheidungen vornehmen und Daten, einschließlich personenbezogener Daten, über Zuschauer und Kunden speichern, finden Sie in den Abschnitten „Welche Informationen wir erfassen“, „Wie wir die Informationen verwenden“ und „Inwieweit wir Ihre Informationen weitergeben“.

Unsere gesetzlichen Grundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind: (i) Zustimmung und/oder (ii) andere anwendbare rechtmäßige Grundlagen, wie unser legitimes Interesse am Handel, das Anbieten von Produkten und Dienstleistungen, die für die Kunden der Brightcove Dienste von Wert sind, Vermeidung von Betrug, Gewährleistung der Informations- und Netzwerksicherheit, Direkt-Marketing und Werbung sowie Einhaltung von Branchenpraktiken.

Zusätzliche Rechte für EU-Einwohner: Als Einwohner der EU oder eines Landes, das im Wesentlichen ähnlichen Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten folgt, stehen Ihnen möglicherweise eines oder mehrere der folgenden zusätzlichen Rechte zur Verfügung:

Datenzugriff : Um eine Kopie Ihrer von uns erfassten personenbezogenen Daten anzufordern, indem Sie eine entsprechende E-Mail an privacy@brightcove.com senden.

: Um eine Kopie Ihrer von uns erfassten personenbezogenen Daten anzufordern, indem Sie eine entsprechende E-Mail an privacy@brightcove.com senden. Berichtigung und Löschung : Um zu beantragen, dass wir personenbezogene Daten von Ihnen korrigieren oder löschen, die unvollständig, falsch, unnötig oder veraltet sind.

: Um zu beantragen, dass wir personenbezogene Daten von Ihnen korrigieren oder löschen, die unvollständig, falsch, unnötig oder veraltet sind. Widerspruch : Um zu einem beliebigen Zeitpunkt der Verarbeitung personenbezogener Daten von Ihnen für Direkt-Marketing-Zwecke zu widersprechen.

: Um zu einem beliebigen Zeitpunkt der Verarbeitung personenbezogener Daten von Ihnen für Direkt-Marketing-Zwecke zu widersprechen. Einschränkungen in der Verarbeitung : Um aus bestimmten Gründen eine Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten von Ihnen zu beantragen, z. B. wenn Sie die von uns erfassten personenbezogenen Daten für unrichtig halten oder wenn Sie der Verarbeitung widersprochen haben, bis überprüft wurde, ob unsere legitimen Gründe für die Verarbeitung Ihre Gründe für den Widerspruch außer Kraft setzen.

: Um aus bestimmten Gründen eine Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten von Ihnen zu beantragen, z. B. wenn Sie die von uns erfassten personenbezogenen Daten für unrichtig halten oder wenn Sie der Verarbeitung widersprochen haben, bis überprüft wurde, ob unsere legitimen Gründe für die Verarbeitung Ihre Gründe für den Widerspruch außer Kraft setzen.  Datenportabilität : Um die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erfasst haben, in einer allgemein üblichen und maschinenlesbaren Form anzufordern und zu erhalten.

: Um die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erfasst haben, in einer allgemein üblichen und maschinenlesbaren Form anzufordern und zu erhalten. Recht auf Widerruf der Zustimmung : Werden personenbezogene Daten ausschließlich aufgrund Ihrer Zustimmung und nicht aus anderen legitimen Interessen verarbeitet, können Sie Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit unserer Verarbeitung aufgrund dieser Zustimmung vor Ihrem Widerruf derselben beeinträchtigt wird, einschließlich der Verarbeitung im Rahmen bestehender Verträge für unsere Produkte und Dienstleistungen.

: Werden personenbezogene Daten ausschließlich aufgrund Ihrer Zustimmung und nicht aus anderen legitimen Interessen verarbeitet, können Sie Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit unserer Verarbeitung aufgrund dieser Zustimmung vor Ihrem Widerruf derselben beeinträchtigt wird, einschließlich der Verarbeitung im Rahmen bestehender Verträge für unsere Produkte und Dienstleistungen. Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht im Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen steht, können Sie eine Beschwerde bei Ihrer lokalen Datenschutzbehörde (DPA) vorbringen.

Wenn Sie eines der oben aufgeführten Rechte ausüben möchten (mit Ausnahme des Rechts auf Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde, die Sie direkt vor Ort einreichen können), kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@brightcove.com. Alle Anfragen werden von uns in Übereinstimmung mit geltendem Recht und innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet. Gegebenenfalls müssen wir Ihre Identität überprüfen, bevor Ihre Anfrage bearbeitet werden kann. Bestimmte Arten von Daten können Sie auch selbst einsehen, korrigieren und aktualisieren, indem Sie sich beim Konto Ihres Brightcove Dienstes anmelden und die Profildaten bearbeiten.

Wenn Brightcove eine Anfrage von einem Zuschauer erhält, können wir diese an den Kunden weiterleiten und ihn bei der Beantwortung der Anfrage unterstützen.

Verpflichtende Offenlegungen: Brightcove kann aufgrund rechtmäßiger Ersuchen öffentlicher Behörden zur Offenlegung personenbezogener Daten aufgefordert werden, darunter Offenlegungen, die zur Erfüllung der nationalen Sicherheits- oder Strafverfolgungsvorschriften oder aufgrund gerichtlicher Anordnungen erforderlich sind.

Given the judgment of the Court of Justice of the European Union dated 16 July 2020 which invalidated the adequacy of the Privacy Shield Framework, we are increasingly relying on the European Commission Standard Contractual Clauses as a transfer compliance mechanism. We also continue to process relevant Personal Data in line with our obligations under the Privacy Shield Framework. For further information, please see our Privacy Shield Notice below.

Zusätzlicher Hinweis für Benutzer in Kanada

Für Benutzer mit Wohnsitz in Kanada gelten möglicherweise zusätzliche Vorschriften nach kanadischem Recht. Weitere Informationen erhalten Sie von der kanadischen Datenschutzbehörde Office of the Privacy Commissioner of Canada.

Sie und wir bestätigen, dass es unser Wunsch ist, dass diese Datenschutzrichtlinie und alle anderen damit verbundenen Richtlinien in englischer Sprache verfasst werden. Vous reconnaissent avoir exigé la rédaction en anglais du présent document ainsi que tous les documents qui s'y rattachent.

Notice for California Residents.

When we are acting as a “business,” as that term is defined in the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) (as opposed to when we are acting as a “Service Provider,” as defined in CCPA, when we are providing Brightcove Services), please see our California Privacy Notice for information about how we collect, use, disclose, and otherwise process personal information of individual residents of the State of California within the scope of the CCPA.

Hinweis zum Datenschutzschild

EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Notice. We have certified our compliance with the EU-U.S. Privacy Shield and the Swiss-U.S. Privacy Shield (collectively, the “Privacy Shield Framework”) with respect to the Personal Data of users of Brightcove Services who are residents of the European Union (“EU”), European Economic Area (“EEA”), the United Kingdom, and Switzerland that we receive and process through Brightcove Services. We certify that we adhere to the Privacy Shield Principles of notice, choice, onward transfer, security, data integrity, access and enforcement (hereinafter, “Privacy Shield Principles”) for personal data of Viewers and Customers in participating European countries. We are responsible for the processing of personal data we receive under the Privacy Shield Framework and subsequently transfer to a third party agent, and may be liable for onward transfers in violation of the Privacy Shield Principles. Our certification is available here. We may also process Personal Data relating to individuals in Europe via other compliance mechanisms, including use of the European Commission Standard Contractual Clauses.

Fragen und Beschwerden: Wenn Sie in einem Land ansässig sind, das am Datenschutzschild-Regelwerk teilnimmt, können Sie Fragen oder Beschwerden bezüglich unserer Datenschutzschild-Konformität an unseren unten aufgeführten Datenschutzbeauftragten richten. Wir werden gemeinsam mit Ihnen eine Lösung für Ihr Anliegen finden.

Wenn Sie nicht zeitnah eine Antwort auf Ihr Anliegen in Bezug auf Daten erhalten haben, die im Rahmen des Datenschutzschild-Regelwerks verarbeitet wurden, oder wenn wir Ihr Anliegen nicht zufriedenstellend bearbeitet haben, wenden Sie sich bitte (kostenfrei) an unseren externen, in den USA ansässigen Anbieter für die Beilegung von Streitigkeiten unter https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Wenn Ihr Anliegen weder durch Brightcove noch durch unseren unabhängigen Anbieter für Streitschlichtung gelöst wurde, können Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen, ein bindendes Schiedsverfahren über das Datenschutzschildgremium zu beantragen. Bevor ein solches Schiedsverfahren jedoch eingeleitet werden kann, muss ein Einwohner eines Landes, das am Datenschutzschild-Regelwerk teilnimmt, (1) uns kontaktieren und die Möglichkeit geben, das Problem zu lösen; (2) Unterstützung von unserem unabhängigen Anbieter für Streitschlichtung suchen und (3) sich entweder direkt oder über eine europäische Datenschutzbehörde an das US-Handelsministerium wenden und diesem Zeit geben, um eine Lösung für das Problem zu finden. Beruft sich ein Einwohner eines am Datenschutzschild-Regelwerk partizipierenden Landes auf ein bindendes Schiedsverfahren beruft, ist jede Partei für ihre eigenen Anwaltskosten verantwortlich. Gemäß dem Datenschutzschild dürfen Schlichtstellen nur individuelle, nichtmonetäre, gerechte Entlastungen auferlegen, die notwendig sind, um einen Verstoß gegen die Datenschutzschild-Grundsätze in Bezug auf den Einwohner zu beheben.

Vollzug durch die US-Handelsbehörde: Die Verpflichtungen von Brightcove im Rahmen des Datenschutzschild-Regelwerks unterliegen den Ermittlungs- und Vollstreckungsbefugnissen der US-Bundeshandelskommission (FTC, Federal Trade Commission).

Datenschutz beauftragter (inkl. Datenschutzschild): Ihr Ansprechpartner für alle Fragen zum Schutz von personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit den Brightcove Diensten verarbeitet werden, ist:

Attn: Chief Privacy Officer

privacy@brightcove.com

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA, USa 02210

Telefon: +1 617 500 4947

Bitte geben Sie ausreichende Informationen an, damit wir Ihre spezifische Frage verstehen und beantworten können.

Security.

The security of personal information that Brightcove collects while operating the Brightcove Service is of great importance to Brightcove. We use organizational, technical and administrative measures to protect personal information under our control. No data transmission over the Internet or data storage system, however, can be guaranteed to be 100% secure. If you have any questions about the security of your personal information, you can contact us at privacy@brightcove.com.

Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie

Diese Datenschutzrichtlinie kann aktualisiert werden, um Änderungen an unseren Informationen und Datenschutzpraktiken widerzuspiegeln. Wenn wir wesentliche Änderungen vornehmen, werden wir Sie vor oder gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der überarbeiteten Version über einen entsprechenden Hinweis auf der Website davon in Kenntnis setzen. Ihre Nutzung der Brightcove Dienste nach der Umsetzung einer solchen Änderung stellt Ihr Einverständnis mit der überarbeiteten Datenschutzrichtlinie dar. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig auf aktuelle Informationen zu unseren Datenschutzpraktiken zu überprüfen. Das Datum der letzten Überarbeitung dieser Datenschutzrichtlinie wird oben angezeigt.

So erreichen Sie uns

Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie per E-Mail an privacy@brightcove.com, telefonisch unter +1 617 500 4947 oder postalisch unter:

Attn: Privacy Team

Brightcove Inc.

290 Congress Street

Boston, MA, USA 02210

