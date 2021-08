ZULETZT AKTUALISIERT: 10. Mai 2018

Ich bin ein Kunde von Brightcove. Wo finde ich Ihren Zusatz zur Datenverarbeitung („DPA“)?

Unseren Zusatz zur Datenverarbeitung (Data Processing Amendment) für Kunden erhalten Sie von Ihrem Kundenbetreuer oder über folgende E-Mail-Adresse: gdpr@brightcove.com.

Was ist die DSGVO und wann tritt sie in Kraft?

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016. Die DSGVO ist eine umfassende Datenschutzverordnung, mit der die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Personen in der EU („betroffene Personen“) und die Rechte der betroffenen Personen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten festgelegt werden. Die DSGVO ist seit dem 25. Mai 2018 in Kraft.

Was sind personenbezogene Daten?

Als personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO gelten alle Informationen, die in Bezug zu einer natürlichen Person aus der EU stehen und diese identifizieren können. Eine identifizierbare Person ist eine Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Kennungen wie Namen, E-Mail-Adressen, Identifikationsnummer oder Standortdaten sowie Online-Kennungen wie z. B. die IP-Adresse.

Was sind Datenverwalter und Datenverarbeiter?

Die DSGVO gilt sowohl für Datenverwalter als auch für Datenverarbeiter. Ein Datenverwalter erfasst personenbezogene Daten zu einem angegebenen Zweck und mit Zustimmung der betroffenen Person. Ein Datenverarbeiter stellt dem Datenverwalter unter dessen Anweisungen seine Dienste bereit.

Was bedeutet das für Unternehmen, die der DSGVO unterliegen?

Zunächst muss das Unternehmen festlegen, in welcher Hinsicht es von der DSGVO betroffen ist (z. B. ob es sich bei dem Unternehmen um einen Datenverwalter und/oder einen Datenverarbeiter handelt). Unterliegt es der DSGVO, muss das Unternehmen seine Produkte, Dienstleistungen, Systeme, Praktiken, Strategien und Verfahren überprüfen, um sicherzustellen, dass es den anwendbaren DSGVO-Anforderungen entspricht, darunter auch, ob es die erweiterten Datenschutzrechte gemäß der DSGVO einhalten kann.

Hat Brightcove seine Richtlinien und Verträge im Hinblick auf die DSGVO aktualisiert?

Wir haben unsere Datenschutzrichtlinie zur Website, unsere Datenschutzrichtlinie für Dienste und unsere Cookie-Richtlinie aktualisiert und ergänzen bestehende Verträge gegebenenfalls durch einen Zusatz zur Datenverarbeitung (DPA).

Wie sieht der allgemeine Plan zur Einhaltung der DSGVO durch Brightcove aus?

Im Hinblick auf die Einhaltung der DSGVO haben wir folgende Maßnahmen ergriffen:

Abwandeln unserer Produkte, um den Umfang der erfassten personenbezogenen Daten zu verringern und die Einhaltung der DSGVO-Anforderungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten

Sicherstellen, dass unsere Verfahren zum Löschen von Daten dem Recht auf Datenlöschung gemäß DSGVO gerecht werden

Bereitstellen einer einfachen Möglichkeit für unsere Kunden, die Audience und Gallery nutzen, um die personenbezogenen Daten von betroffenen Personen zu löschen, zu ändern und zu exportieren

Überarbeiten unserer Richtlinien zur Produktentwicklung, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter bei der Entwicklung neuer Produkte die Datenschutzprinzipien berücksichtigen

Aktualisieren unserer Datenschutzrichtlinien, damit unsere Website-Besucher und Kunden stets darüber informiert sind, wie wir ihre Daten erfassen und nutzen können

Anbahnen von Zusätzen zur Datenverarbeitung zu Verträgen mit aktuellen Kunden und Lieferanten, um die DSGVO-Sicherheitsverpflichtungen und Datenschutzanforderungen der Vertragsparteien widerzuspiegeln

Überprüfen unserer Marketingpraktiken, damit wir mit Kunden und Interessenten auf eine Weise kommunizieren, die ihre Rechte im Rahmen der DSGVO respektiert

Überprüfen unserer Sicherheitspraktiken, um zu gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten, die wir im Auftrag unserer Kunden verarbeiten, während deren Nutzung unserer Dienste angemessen geschützt sind

Zertifizieren unter dem Datenschutzschild als Ausdruck unserer Verpflichtung gegenüber unseren Kunden, angemessene Sicherheitsvorkehrungen für die Übermittlung personenbezogener Daten aus der EU in die USA zu treffen

Während die DSGVO unsere Evaluierungen und Verbesserungen vorangetrieben hat, befindet sich die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation der EU noch in der Endphase, sodass gegebenenfalls weitere Aktualisierungen und Änderungen vorgenommen werden, um die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen für die Bereitstellung von Diensten und Marketingpraktiken von Brightcove sicherzustellen.

Welche Unterauftragsverarbeiter hat Brightcove beauftragt?

Die aktuellen Anbieter, die Brightcove mit der Bereitstellung von Diensten für seine Kunden beauftragt hat, finden Sie in der Liste der Unterauftragsverarbeiter.