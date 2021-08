Gannett ist ein riesiger Medienkonzern, zu dem Hunderte Zeitungen und Sendeanstalten gehören, darunter die auflagenstärkste US-Tageszeitung USA Today.

Video ist in zunehmendem Maße das bevorzugte Medium für fesselnde Nachrichten, und Videos sind für Gannett eine hervorragende Einnahmequelle.

Als Nachrichtenorganisation sind für Gannett Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit äußerst wichtige Faktoren und wichtige Aspekte bei der Entscheidung für Brightcove.

Da die Unternehmensbereiche von Gannett so vielfältig sind, waren die Skalierbarkeit sowie die Freigabe von Medien in vielen Bereichen sehr wichtig. Reporter, die vor Ort berichten, können selbstständig, in Echtzeit, mit geringem Aufwand und ohne technische Kenntnisse Videos drehen, bearbeiten und hochladen.

Das Medienmanagement und der Einsatz von Tags ermöglichen es Publishern von Gannett, mithilfe einfacher Tagkonventionen Content sofort live auf ihrer Website zu veröffentlichen.

Gannett schätzt die Möglichkeit, anhand der Brightcove-Analyseberichte die Leistung des Contents in verschiedenen Bereichen nachzuvollziehen.

Da das Unternehmen immer mehr Videos in die Webseiten einbettet, steigen die wichtigsten Zuschauermessdaten exponentiell an, wie z. B. die Verweildauer auf der Website und die Attraktivität der Bereiche.

Gannett ist davon begeistert, wie schnell Brightcove eine Lösung mit HTML5-Kompatibilität für iPad-Nutzer auf den Markt gebracht hat, und ist sicher, dass Brightcove weiterhin innovative Lösungen für neue Technologien erarbeitet, mit denen zukünftig neue Zuschauer erreicht werden können.

Durch das Auslagern des technischen Aspekts auf Brightcove kann das Gannett-Team Ressourcen verstärkt für die Videoproduktion und -berichterstellung einsetzen, da es sich darauf verlassen kann, dass Brightcove kontinuierlich Lösungen entwickelt, die den komplexen Medienanforderungen von Gannett gerecht werden.