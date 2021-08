Mit seinem Augenmerk auf ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis für die Kunden entwickelt sich AO.com rasch zu einem der führenden Online-Händler für Elektroprodukte in Europa. Videos und Multimedia tragen dazu bei, das Online-Einkaufserlebnis zu verwandeln.

„Unsere Video- und Multimedia-Inhalte erwecken die Produkte zum Leben“, erläutert Dominic Starkey, Marketingleiter bei AO. „Wir arbeiten wirklich hart daran, das Einkaufserlebnis im Ladengeschäft zu übertreffen und zu zeigen, dass wir über die besten Produktkenntnisse verfügen und ein außergewöhnliches Maß an Beständigkeit bei Tausenden von Produkten bieten. Zu unseren wichtigsten Instrumenten zählen Video- und Multimedia-Inhalte, die die Merkmale und Vorteile von Produkten lebhaft vor Augen führen und alle Kundenfragen zu einem Produkt beantworten.“

Videos informieren in jeder Phase des Einkaufs

Das Multimedia-Team des Unternehmens produziert ein vollständiges Content-Paket, von Videos, die die Emotionen ansprechen, bis hin zu Videos, die zum Kauf neuer Produkte anregen. Tatsächlich sieht man bei AO den Content als eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale. Vor fünf Jahren richtete das Unternehmen ein eigenes Studio ein und machte Videos zum Mittelpunkt seiner Strategie für Produktbesprechungen. Heute nutzt das Unternehmen Videos, um die Kunden in jeder Phase des Einkaufs zu informieren und anzuregen.

Video- und Multimedia-Inhalte sollen alle denkbaren Fragen beantworten und Verbraucher auf die AO.com-Website locken und dort verweilen lassen. Dort werden neue Produkte, Merkmale und Technologien vorgestellt, zudem stehen Produktbesprechungen und Anleitungsvideos zur Verfügung. Durch großartige Inhalte erhalten die Verbraucher einheitliche und präzise Informationen, was bei der Ratsuche unter mehreren Verkäufern in Einzelhandelsgeschäften nicht immer möglich ist.

„Ohne Videos und Multimedia müssten wir auf schriftliche Beschreibungen von Produkten und Preisen zurückgreifen. Wir schulden unseren Kunden jedoch mehr Informationen über die Produkte und die möglichen Vorteile als das“, meint Starkey. „Wir wollen den Kunden das Gefühl vermitteln, dass sie die richtige Wahl treffen, und unseren Firmenpartnern helfen, ihre Produkte und Geschichten optimal auf den Markt zu bringen.“

Das Unternehmen entwickelt seine Inhalte kontinuierlich weiter und dehnt seine Video-Präsenz aus, um die Verbraucher proaktiv mit den Informationen zu versorgen, die sie für eine fundierte Kaufentscheidung benötigen. „Wir verfolgen den Einkaufspfad unserer Kunden und wissen, dass unsere Konversionsrate höher ist, wenn sich die Menschen ein Video ansehen“, erklärt Starkey.

Durch den Einsatz von Video und Multimedia die E-Commerce-Grenzen verschieben

„Brightcove war entscheidend für die Weiterentwicklung unserer Video-Strategie“, ergänzt Starkey. „Wir freuen uns ungemein über technische Fortschritte, die es uns ermöglichen, den Kunden ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten. Das Potenzial der Online-Video-Plattform von Brightcove ist riesig. Wir untersuchen, wie wir mit Videos und Multimedia ein komplett videobasiertes Einkaufserlebnis für zu Hause schaffen können. Zudem arbeiten wir an der Integration von Interaktivität, damit wir Inhalte auf ganz neue Weise präsentieren können und jedes Video Teil von etwas Größerem ist.“

AO, von der größten britischen Verbraucherorganisation Which? zu einem der beiden besten Online-Shops gewählt, pflegt eine enge Beziehung zu seinen Kunden. Das geht so weit, dass man sogar Kundenbewertungen in deren Wohnungen filmt. Außerdem nutzt man 3D-Umgebungsmodelle, um verschiedene Marken hervorzuheben und unterschiedliche demografische Zielgruppen anzusprechen. „Echte Menschen, echte Häuser, echte Orte: 2D- und 3D-Animationen verleihen uns mehr Flexibilität und sorgen für ein wirklich bereicherndes Kundenerlebnis.“

„Brightcove ist ein großartiger Partner. Wir wollen unser Angebot mit neuen Funktionen erweitern, und Brightcove liefert die Plattform dafür. Mit zunehmender Interaktivität werden auch unsere Ziele ehrgeiziger, sodass wir die Kunden entscheiden lassen können, wie viele Videos sie beim Einkauf ansehen möchten.“

Daten weisen den Weg

Als Online-Händler hat AO einmaligen Zugang zu den Kundendaten, mit deren Hilfe man festlegt, welche Inhalte erstellt und wie sie genutzt werden. „Daten bilden den Mittelpunkt all unserer Aktivitäten“, bemerkt Starkey.

„Wir messen einfach alles, u. a. wie viele Menschen jedes Video ansehen, an welchem Punkt sie aussteigen, wohin sie danach gehen, an welchen Stellen sie mit uns interagieren, ob sie die jeweilige Marke oder eine andere Marke gekauft haben“, so Starkey weiter. „Wenn wir einen Inhalt für eine bestimmte Zielgruppe erstellen, ermitteln wir danach anhand der demografischen Statistiken, ob wir die richtigen Personen erreicht haben.“

Mithilfe von Tests und Optimierungen fand man bei AO heraus, dass man die Länge der eigenen Video- und Multimedia-Inhalte variieren musste. Daher begann man mit der Entwicklung anderer Kreativinhalte und schuf mit Brightcove Gallery eine interaktive Bildergalerie. „Jetzt können die Kunden die Video-Inhalte mühelos durchsuchen, und wir können zusätzliche Videos empfehlen und Links zu Videos einbauen“, erläutert Starkey. „In unserem Content-Hub können wir Landing-Pages für eine bestimmte Kampagne, für ein informatives oder bekanntheitssteigerndes Video erstellen. Mit Gallery können wir diese Seiten ohne technische Unterstützung gestalten. Die Möglichkeit, Inhalte schnell zu produzieren und anschließend die entsprechenden Seiten zu erstellen, ist enorm wichtig.“

„Die Möglichkeiten, die Brightcove bietet, sind unglaublich spannend“, resümiert Starkey. „AO hat sich einen Ruf als unparteiischer, vertrauenswürdiger Online-Händler für Elektroprodukte erworben, bei dem man genau das richtige Produkt erhält. Videos und Multimedia spielen dabei eine wichtige Rolle.“