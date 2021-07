Video: Auf Entdeckungstour bei SXSW

Seit den bescheidenen Anfängen als örtliches Musikfestival in Austin (Texas) hat sich South by Southwest (SXSW) zu einem der größten Festivals für Musiker, Filmemacher und digitale Innovationen weltweit entwickelt. Inzwischen finden bei dem 10-tägigen SXSW-Festival Tausende von Veranstaltungen statt. Dank innovativer Video-Technologie ist SXSW in der Lage, immer mehr dieser Veranstaltungen global zu streamen und über seine Video-Plattform SXSW On an 365 Tagen im Jahr Inhalte bereitzustellen. Egal, ob Sie SXSW über eine App für Mobilgeräte oder über eine andere unterstützte Plattform ansehen – Sie finden auf jeden Fall das ganze Jahr über Originalinhalte.

Wir sind kurz nach dem diesjährigen Festival nach Austin gereist, um das Team von SXSW zu treffen. Dabei konnten wir mehr darüber erfahren, wie dort Videos eingesetzt werden, um die Beschränkungen durch Zeit und Raum zu überwinden und den Künstlern, Filmemachern und Musikern eine globale Bühne zu bieten. Dieses Video liefert einen Blick hinter die Kulissen. So können Sie sehen, wie sich SXSW mithilfe von Videos seinen Markt aufbaut, wie die Reichweite für den Content vergrößert wird und so die Führungsposition gewahrt wird.