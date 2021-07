Drei Wege, um Ihre Live-Events auf die nächste Erlebnis-Stufe zu bringen

Einen Live-Stream bereitzustellen, steht auf der Wunschliste vieler Marketer – und das aus gutem Grund: Echtzeit-Videos faszinieren die Zuschauer, weil sie eine Veranstaltung zu einer fixen Uhrzeit darstellen und so den Zuschauern das Gefühl geben, als Erste Bescheid zu wissen. Wären sie nicht so effizient, würden Unternehmen wie Apple wichtige Produktvorstellungen nicht per Live-Stream ausstrahlen. Mit Live-Streaming können Sie Ihr Video-Marketing auf die nächste Erlebnis-Stufe heben Viele Marketer scheuen sich noch davor, weil Videos in hochwertiger Qualität gestreamtUND ein Online-Treffpunkt geschaffen werden muss, derdie Zuschauer fesselt. Die Best Practices für Marketing verlangen, dass sich Ihre Zielgruppe vor, während und nach dem Live-Event angesprochen fühlen muss.

So herausfordernd die Aufgabe klingt, , lassen Sie sich nicht abhalten! Mit der neuen Live Event-Vorlage können Kunden von Brightcove nun kinderleicht einen Live-Stream verwalten, umVideo-Erlebnisse für ihre Zielgruppe zu schaffen. Diese ist in Brightcove Gallery, unser Tool zur Veröffentlichung von Video-Erlebnissen, integriert. Mit dieser leicht zu handhabenden Vorlage können Marketer und PR-Experten Live-Streaming-Events ganz ohne dedizierte Unterstützung mittels IT promoten und veröffentlichen. Mit unserer Video Cloud Live können soLive-Events problemlos eingerichtet und über das Web sowie auf iOS- und Android-Geräte gestreamt werden. Mit dieser Kombination haben Marketer Veranstaltungen in Echtzeit-Veranstaltungen nun vollständig unter Kontrolle, sodass sie Live-Erlebnisse auf die nächste Stufe bringen und über die reine Teilnahme hinaus weitere Marketing-Aktivitäten ins Visier nehmen können. Die Vorlage fördert durch die EinbindungTerminplanung, Social Media und der Bereitstellung eines Chats vor und nach der Veranstaltung die Zielgruppenbindung. DieSponsoring-Funktionen (innerhalb des Video-Players und auf der Seite) ermöglicht mittelsHandlungsaufrufen und geeignete Werbeflächen zusätzlich dieMonetarisierung des Events.

Zweifelsohne steckt diese Gallery-Vorlage voller großartiger Funktionen. Wenn Sie die folgenden drei Tipps berücksichtigen, können Sie Live-Event-Streaming auf die nächste Erlebnis-Stufe für ihre Kunden bringen:,

1. Erregen Sie mit einer „Pre-Event“-Site früh und häufig Aufmerksamkeit

Es ist wichtig, eine Destination für Ihren Live-Stream zu erzeugen. Wenn Sie die Website erst am Tag des Events erstellen, müssen Sie sämtliche Werbeaktionen in Echtzeit ausführen. Und wenn Sie eine Website mit Video-Player nutzen, müssen Widgets und Funktionen hinzugefügt werden, mit denen das Interesse vor dem Event Zielgruppe geweckt wird. Außerdem mussim Moment der Live-Schaltung schnell zur Streaming-Siite umgeschaltet werden. Wenn das nach einer Menge Aufwandklingt, die viel Zeit in Anspruch nimmt... dann deswegen, weil das tatsächlich der Fall sein kann.

Glücklicherweise sind die Aufgaben im Vorfeld des Events mit der Live Event-Vorlage äußerst einfach, sodass Sie Ihre Ressourcen auf das Event selbst konzentrieren können. Mit der Pre-Event-Seite wird die Destination für Ihren Live-Stream erzeugt, sodass Sie Ihr Event früh und häufig bewerben können. Sobald sich Ihre Besucher auf der Website befinden, bietet sie tolle Out-of-the-Box-Features wie eine Countdown-Uhr und den Download eines Event-Kalenders. Und keine Pre-Event-Seite wäre komplett ohne die Möglichkeit, Informationen über Ihre potenziellen Zuschauer zu erfassen und Einblick in dieSocial-Media-Vernetzung zu erhalten. In die Live Event-Vorlage sind Lead-Erfassungs- und Social-Sharing-Widgets integriert, um das Interesse der Website-Besucher zu erfassen, Live-Events schon vor der Ausstrahlung zu vermarkten und künftige Teilnehmer in potentielle Leads zu verwandeln.

2. Stellen Sie eine hochwertige Live-Event-Seite (inklusive Chat) bereit

Nun kann das eigentliche Event beginnen. Was für einen Sinn hätte jedoch ein Live-Stream, wenn er Ihrer Zielgruppe nicht eine tolle Erfahrung bieten würde? Jeder möchte natürlich sicherstellen, dass das Echtzeit-Event ein mitreißendes Erlebnis darstellt. Aber was genau bedeutet das?

Zunächst einmal muss Ihre Live-Stream-Website einen großformatigen Video-Player besitzen, der sich an Mobilgeräte anpassen lässt und qualitativ hochwertige Videos streamt. Das Video- und Seherlebnis hält das Interesse sowie die Aufmerksamkeit der Zielgruppe für den Live-Stream aufrecht. (Und das ist genau das, was Sie erreichen wollen!)

Zweitens ist es wichtig, unter den Zuschauern des Live-Streams mit Social-Widgets wie Chat und Twitter ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Ihre Zielgruppe kann das Event anschauen UND gleichzeitig Spaß daran haben! Mit anderen Worten: Durch die Integration von Live-Chat-Funktionalität und Social Media fühlen sichZuschauer sich direkt involviert und können während des Live-Erlebnisses miteinander interagieren.

Mit der Live-Event-Seite der Vorlage können Sie all dies realisieren. Und der Clou besteht darin, dass die Zuschauer das Video über einen Mini-Video-Player weiterschauen können, während sie die anderen Features der Live-Event-Seite nutzen. Sprich: Wenn sie die Seite durchscrollen, um andere Inhalte zu betrachten, folgt ihnen der Live-Stream! So verlieren Ihre Zuschauer das Event-Erlebnis nicht aus den Augen, und Sie können sicher sein, dass sie nichts verpassen.

3. Erhöhen Sie nach dem Ende Ihres Events den ROI

Wenn es nach dem Event keine Zusammenstellung gibt, hat die Veranstaltung dann überhaupt stattgefunden?! Für alle, die nicht live dabei waren, lautet schnell die Antwort leider „nein“.

Nunhaben Sie viel Zeit und Mühe in die Organisation und Ausführung Ihres Events gesteckt. Sobald es beendet ist, bleibt noch eine letzte Sache, die Sie erledigen sollten: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Event auch nach dem Ende weiterhin die Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich zieht (und Ihnen so einen höheren ROI einbringt). Am besten geht dies mit einer Post-Event-Video-Seite. Mit dieser können Sie sicher sein, dass Ihr Live-Event auch weiterhin Ergebnisse produziert. Auf dieser Seite können Sie Videoclips mit den Highlights des Events hinzufügen und Funktionen einrichten, um auch das Interesse von neuen Besuchern zu wecken, die gerne am Event teilgenommen hätten (aber verhindert waren).

Mit der Live Event-Vorlage können Sie schnell und problemlos ein Video-Archiv erstellen, auf das Sie nahtlos umschalten können, sodass das Event auch nach seinem Ende nicht wirklich vorbei ist. Stärken Sie mit dieser Seite die Bindung zwischen Website-Besuchern undIhrer Marke, und ermöglichen Sie die erneute Betrachtung der Highlights. Mithilfe dieser Seite können Sie zudem Geschäftsergebnisse erzielen (etwa durch die Implementierung von Handlungsaufrufen auf der Seite, um den E-Mail-Verteiler für Ihren Newsletter zu vergrößern, oder indem Sie Besuchern die Anmeldung für zukünftige Events ermöglichen). Ihre Möglichkeiten (und Ihre Events!) sind unbegrenzt.

Konkrete Beispiele? Hier lesen Sie die Erfolgsgeschichte eines unserer Kunden mit der Live Event-Vorlage

Silverline Global, einer unserer Kunden, derdie Live-Event-Vorlage nutzt, stellt die führende gesponserte Medienaktivierungsplattform für Ausdauersport-Massenveranstaltungen bereit. Live-Streaming und Video-on-Demand sind der Schlüssel zu ihrem Erfolg.

Mitgründer und Präsident Holden Comeau über seine Erfahrung mit der Live Event-Vorlage: „Bei einer Veranstaltung, bei der wir auf eine rasche Abwicklung angewiesen waren, haben wir vor kurzem die Live Event-Vorlage von Brightcove Gallery verwendet. Es gelang uns, ein tolles Produkt und Erlebnis zu bieten sowie die Kosten in einem für das Event angemessenen Rahmen zu halten.“ - Holden Comeau, Mitgründer, Silverline.

Mithilfe von Werbung für ein speziell auf Sportler und Fans der Marke zugeschnittenes Online-Live-Event gelang es Silverline, die anvisierte Zielgruppe von Athleten zu erreichen. Die Werbeaktion wurde fortgesetzt, indem mithilfe von Gallery eine Video-Destinations-Website geschaffen wurde, auf der einige der Videos des Events veröffentlicht wurden.

Zusammenfassend noch mal die 3 Möglichkeiten , mit denen Sie Ihre Events auf die nächste Stufe bringen können:

Erstellen einer Pre-Event-Seite, um Werbung für das Event zu machen und zusätzliche Aufmerksamkeit zu erregen Ausnutzung der Features der Live-Streaming-Seite, um während des eigentlichen Events die Aufmerksamkeit der Zielgruppe pausenlos aufrechtzuerhalten Erhöhung des Event-ROI mit einer Post-Event-Destinationsseite

Haben Sie jetzt Lust auf ein Live-Event bekommen? Dann haben wir eine Einladung! TestenSie die Live Event-Vorlage von Brightcove Gallery, um den Erfolg des Events von Anfang bis Ende zu gewährleisten.