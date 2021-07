Der Klang der Stille: Aufmerksamkeit durch Video-Untertitel in sozialen Netzen

Angesichts der enormen Zunahme von Videos im Web ist es heute wichtiger denn je, dass sich Ihre Inhalte im Ozean der Video-Veröffentlichungen abheben. Zu diesem Zweck hat sich die Hinzunahme von Untertiteln in Social-Video-Content bewährt.

Mit Untertiteln können Sie in den sozialen Netzwerken:

eine tonlose Video-Wiedergabe ermöglichen

Ihre SEO-Strategie optimieren

sicherstellen, dass Ihre Inhalte für alle verfügbar sind

Tonlose Video-Wiedergabe in sozialen Netzwerken

Ob Sie auf dem Weg zur Arbeit sind, am Schreibtisch sitzen oder zu Hause auf der Couch liegen, nicht immer ist es möglich, Videos mit Ton anzuschauen. Genau genommen, werden mehr als 85 % der Facebook-Videos tonlos betrachtet! Das dürfen Sie nicht übersehen und darum sollten Sie Ihre Social-Video-Inhalte für die tonlose Wiedergabe optimieren. Dies lässt sich auf einfache Weise bewerkstelligen, indem Sie den Videos, die Sie in sozialen Medien veröffentlichen, Untertitel hinzufügen.

Mit Video-Untertiteln können Betrachter in sozialen Netzwerken problemlos alle Dialoge in Ihren Videos verstehen. Wenn sie die Untertitel während der Wiedergabe mitlesen, können sie die gesprochenen Inhalte im vollen Umfang verstehen.

SEO-Strategie optimieren

Fangen wir ganz von vorne an und stellen uns die Frage: Was ist eigentlich SEO? Suchmaschinenoptimierung (kurz: SEO, Search Engine Optimization) ist der Prozess der Höherstufung einer Website in den von Suchmaschinen zurückgegebenen Ergebnislisten, um die Anzahl von Webbesuchern auf der Website zu maximieren.

Einer der besten Ansätze zur SEO-Optimierung besteht darin, Videos mit Untertiteln zu versehen und so die Referenzierung von Videos während der Wiedergabe zu ermöglichen. Da die Suchmaschinen-Bots das Internet kontinuierlich durchsuchen, werden Videos, die eingebettete Dateien mit optional zuschaltbaren Untertiteln (sog. closed captions) besitzen, indiziert und in Suchergebnissen gewichtet. Unser Partner 3PlayMedia hat eine Fallstudie veröffentlicht, die verdeutlicht, wie Discovery Digital Networks aufgrund seiner untertitelten YouTube-Videos einen Gesamtanstieg der Video-Aufrufe um 7,32 % verzeichnete!

Verfügbarkeit von Videos sicherstellen

Was die Verfügbarkeit von Videos angeht, haben Social-Media-Plattformen noch einen weiten Weg vor sich. Doch Facebook und YouTube sind dabei, den Weg zu ebnen. Durch die Unterstützung von Closed-Caption-Dateien ermöglichen sie es Hörgeschädigten, Videos in sozialen Netzwerken im vollen Umfang zu konsumieren und zu verstehen.

Kurz gesagt: Social-Video-Untertitel können Ihnen auf die Sprünge helfen und Ihr potenzielles Publikum vergrößern. Was das betrifft, hat Brightcove gute Nachrichten für Sie: Wir haben, was Sie brauchen. Mit unserer Hilfe ist das Hinzufügen von Untertiteln zu Videos für soziale Netzwerke ein Kinderspiel. Informieren Sie sich.