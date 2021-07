Brightcove erhält von Frost & Sullivan Market Leadership Award für globale Online-Video-Plattformen

Als Brightcove vor 12 Jahren die Kategorie der Online-Video-Plattform (OVP) ins Leben rief, bestand die größte Herausforderung für die Branche darin sicherzustellen, dass Online-Videos tatsächlich funktionieren. Zwar haben wir dieses Problem zum größten Teil gelöst, doch die Komplexität im Zusammenhang mit Online-Videos stellt auch heute noch ein Hindernis dar. Mit der schwindelerregenden Zahl von Standards, einer immer größer werdenden Vielfalt von Endgeräten und dem Wachstum der Social-Media-Plattformen fertig zu werden, ist alles andere als einfach. Doch die Investition hat sich bereits mehrfach ausgezahlt, denn Videos haben sich zu der weltweit effektivsten und am weitesten verbreiteten Form der digitalen Kommunikation gemausert. Sie liefern überzeugende, wunderbare Erlebnisse, die zu einem handfesten geschäftlichen ROI führen, sei es durch die Monetarisierung für Publisher und Broadcaster oder die Generierung von Nachfrage für Marken.

Eines hat sich in all dieser Zeit nicht geändert: das Bestreben von Brightcove, seine Kunden mit den Technologien und Services zu versorgen, mit denen sie diese bereichernden Kundenerlebnisse ermöglichen können. Aus diesem Grund freuen wir uns, bekanntgeben zu dürfen, dass Brightcove von Frost & Sullivan mit dem Market Leadership Award 2016 für globale OVPs ausgezeichnet wurde (Sie können den Bericht hier herunterladen). Wir erhalten diese Auszeichnung bereits zum vierten Mal und sehen darin den Beleg für unser stetiges Bemühen, für Medienorganisation und -marken in Sachen Video der erste Ansprechpartner zu sein.

Nachfolgend sind einige der wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen von Frost & Sullivan aufgeführt:

Brightcove beherrscht den OVP-Bereich mit dem größten Marktanteil (23 %) in dieser stark zersplitterten, schnell wachsenden Kategorie.

Die Kombination aus technischer Kompetenz und profunden Marktkenntnissen, die sich in der Brightcove Produkt-Suite widerspiegelt, sichert Brightcove einen Vorsprung vor anderen OVP-Anbietern.

Der ausgezeichnete Kundendienst und Support von Brightcove sorgen dafür, dass die Produkte von allen Kunden optimal genutzt werden können.

Das kontinuierliche Wachstum, die Vielfalt der Funktionen und die Markenstärke von Brightcove sind zentrale Elemente für den Gesamterfolg auf dem Markt.

Die frühzeitigen und nachhaltigen internationalen Investitionen haben es Brightcove ermöglicht, den OVP-Markt in Japan und Australien zu beherrschen sowie in Europa und auf anderen asiatischen Märkten eine starke Position zu erobern.

Lesen Sie die Pressemitteilung und laden Sie den Bericht von Frost & Sullivan herunter.